17:42
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
13:36 • 32303 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10 • 42973 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12 • 34341 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 47773 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 86469 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 41813 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 45482 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 39104 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 31069 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Трамп призвал авиадиспетчеров США вернуться к работе из-за массовых отмен рейсов

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Трамп призвал авиадиспетчеров немедленно вернуться к работе на фоне значительного сокращения рейсов и задержек в аэропортах. Это произошло из-за длительного прекращения работы федерального правительства, что привело к работе без оплаты для 13 000 авиадиспетчеров.

Президент Дональд Трамп призвал авиадиспетчеров немедленно вернуться к работе, поскольку длительное прекращение работы федерального правительства привело к значительному сокращению рейсов и задержкам в аэропортах США.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters

В сообщении в социальных сетях Трамп написал:

"Все авиадиспетчеры должны вернуться к работе, СЕЙЧАС!!! Любой, кто этого не сделает, будет существенно "отстранен". НЕМЕДЛЕННО ЯВИТЕСЬ НА РАБОТУ".

Президент также заявил, что вознаградит тех, кто не брал отпуск во время 41-дневной приостановки работы правительства. После его заявления акции крупнейших авиакомпаний - American Airlines, Delta Airlines и United Airlines - снизились.

Из-за длительного прекращения работы правительства около 13 000 авиадиспетчеров и 50 000 работников службы безопасности транспорта работают без оплаты. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило, что не хватает около 3 500 диспетчеров для нормальной работы.

Министр транспорта Шон Даффи заявил, что ситуация с персоналом обострилась в выходные, а суббота стала худшим днем по количеству работников.

В понедельник было отменено более 1 700 рейсов и задержано более 3 400. FAA поручило сократить количество рейсов в 40 крупнейших аэропортах США на 10% из-за нехватки персонала и вопросов безопасности.

Напомним

В аэропортах США массово задерживаются рейсы из-за нехватки авиадиспетчеров, которые уже второй месяц работают без зарплаты. Всего задержано более 4 тысяч рейсов и отменено более 500 рейсов.

Алла Киосак

