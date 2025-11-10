Трамп призвал авиадиспетчеров США вернуться к работе из-за массовых отмен рейсов
Киев • УНН
Трамп призвал авиадиспетчеров немедленно вернуться к работе на фоне значительного сокращения рейсов и задержек в аэропортах. Это произошло из-за длительного прекращения работы федерального правительства, что привело к работе без оплаты для 13 000 авиадиспетчеров.
Президент Дональд Трамп призвал авиадиспетчеров немедленно вернуться к работе, поскольку длительное прекращение работы федерального правительства привело к значительному сокращению рейсов и задержкам в аэропортах США.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters
В сообщении в социальных сетях Трамп написал:
"Все авиадиспетчеры должны вернуться к работе, СЕЙЧАС!!! Любой, кто этого не сделает, будет существенно "отстранен". НЕМЕДЛЕННО ЯВИТЕСЬ НА РАБОТУ".
Президент также заявил, что вознаградит тех, кто не брал отпуск во время 41-дневной приостановки работы правительства. После его заявления акции крупнейших авиакомпаний - American Airlines, Delta Airlines и United Airlines - снизились.
Из-за длительного прекращения работы правительства около 13 000 авиадиспетчеров и 50 000 работников службы безопасности транспорта работают без оплаты. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило, что не хватает около 3 500 диспетчеров для нормальной работы.
Министр транспорта Шон Даффи заявил, что ситуация с персоналом обострилась в выходные, а суббота стала худшим днем по количеству работников.
В понедельник было отменено более 1 700 рейсов и задержано более 3 400. FAA поручило сократить количество рейсов в 40 крупнейших аэропортах США на 10% из-за нехватки персонала и вопросов безопасности.
В аэропортах США массово задерживаются рейсы из-за нехватки авиадиспетчеров, которые уже второй месяц работают без зарплаты. Всего задержано более 4 тысяч рейсов и отменено более 500 рейсов.