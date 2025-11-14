$42.060.03
Администрация Трампа отменяет план Байдена по компенсациям пассажирам за задержки рейсов – Reuters

Киев • УНН

 • 416 просмотра

США отказались от инициативы экс-президента Байдена, которая должна была обязать авиакомпании выплачивать компенсации за задержки рейсов, вызванные перевозчиками. Это решение администрация Дональда Трампа объяснила "ненужным регуляторным бременем" для авиакомпаний.

Администрация Трампа отменяет план Байдена по компенсациям пассажирам за задержки рейсов – Reuters

США официально отказались от инициативы Джо Байдена, которая должна была обязать авиакомпании выплачивать пассажирам компенсации за задержки рейсов, вызванные перевозчиками. Об этом в пятницу заявила администрация президента Дональда Трампа, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В декабре 2024 года Министерство транспорта США при президентстве Байдена предложило правила, предусматривающие выплаты от 200-300 долларов за задержки более трех часов и до 775 долларов за более длительные перебои. Но уже в сентябре департамент сообщил о намерении отказаться от инициативы, а теперь решение принято окончательно. В заявлении министерства подчеркнули, что такие требования создают "ненужное регуляторное бремя".

Ryanair полностью переходит на цифровые билеты с 12 ноября11.11.25, 09:32 • 3725 просмотров

Против отмены выступила группа из 18 сенаторов-демократов. 

Это предложение, основанное на здравом смысле: когда ошибка авиакомпании приводит к непредвиденным расходам для семей, авиакомпания должна попытаться исправить ситуацию, обеспечив потребителям жилье и помогая покрыть их расходы 

– заявили демократы.

Несмотря на международную практику – ЕС, Великобритания, Канада и Бразилия уже имеют механизмы обязательных компенсаций – ни одна крупная авиакомпания США не гарантирует пассажирам таких выплат.

Emirates готовится установить Starlink на свои самолеты: SpaceX получает ключевой прорыв в авиаотрасли – Bloomberg14.11.25, 16:13 • 956 просмотров

В пятницу Министерство транспорта подчеркнуло, что отмена плана "позволит авиакомпаниям конкурировать за услуги и компенсации, которые они предоставляют пассажирам, а не устанавливать новые минимальные требования… что приведет к значительным расходам для авиакомпаний".

Ведомство также рассматривает возможность отмены других норм времен Байдена – в частности требования раскрывать сервисные сборы при покупке билетов. Вместо этого готовятся обновленные правила по определению отмены рейса, возврата средств и требований к рекламе и ценообразованию авиабилетов.

Трамп призвал авиадиспетчеров США вернуться к работе из-за массовых отмен рейсов10.11.25, 19:46 • 16120 просмотров

Степан Гафтко

