Администрация Трампа отменяет план Байдена по компенсациям пассажирам за задержки рейсов – Reuters

США официально отказались от инициативы Джо Байдена, которая должна была обязать авиакомпании выплачивать пассажирам компенсации за задержки рейсов, вызванные перевозчиками. Об этом в пятницу заявила администрация президента Дональда Трампа, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В декабре 2024 года Министерство транспорта США при президентстве Байдена предложило правила, предусматривающие выплаты от 200-300 долларов за задержки более трех часов и до 775 долларов за более длительные перебои. Но уже в сентябре департамент сообщил о намерении отказаться от инициативы, а теперь решение принято окончательно. В заявлении министерства подчеркнули, что такие требования создают "ненужное регуляторное бремя".

Против отмены выступила группа из 18 сенаторов-демократов.

Это предложение, основанное на здравом смысле: когда ошибка авиакомпании приводит к непредвиденным расходам для семей, авиакомпания должна попытаться исправить ситуацию, обеспечив потребителям жилье и помогая покрыть их расходы – заявили демократы.

Несмотря на международную практику – ЕС, Великобритания, Канада и Бразилия уже имеют механизмы обязательных компенсаций – ни одна крупная авиакомпания США не гарантирует пассажирам таких выплат.

В пятницу Министерство транспорта подчеркнуло, что отмена плана "позволит авиакомпаниям конкурировать за услуги и компенсации, которые они предоставляют пассажирам, а не устанавливать новые минимальные требования… что приведет к значительным расходам для авиакомпаний".

Ведомство также рассматривает возможность отмены других норм времен Байдена – в частности требования раскрывать сервисные сборы при покупке билетов. Вместо этого готовятся обновленные правила по определению отмены рейса, возврата средств и требований к рекламе и ценообразованию авиабилетов.

