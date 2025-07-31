В аеропортах Британії стався збій через несправність радарної системи

У Великій Британії у середу технічна несправність радарної системи управління повітряним рухом призвела до збоїв у роботі аеропортів Лондона та інших міст, які тривали понад чотири години. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Технічна проблема, пов’язана з радаром у системі управління повітряним рухом Великої Британії, спричинила збої в роботі великих аеропортів Лондона та інших міст, які тривали понад чотири години в середу. Проблему згодом усунули, і вильоти поступово відновлюються