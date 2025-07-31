В аеропортах Британії стався збій через несправність радарної системи
Київ • УНН
Технічна несправність радарної системи управління повітряним рухом у Великій Британії спричинила чотиригодинні збої в аеропортах. Проблему усунули, але Ryanair вимагає відставки гендиректора NATS.
У Великій Британії у середу технічна несправність радарної системи управління повітряним рухом призвела до збоїв у роботі аеропортів Лондона та інших міст, які тривали понад чотири години. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Технічна проблема, пов’язана з радаром у системі управління повітряним рухом Великої Британії, спричинила збої в роботі великих аеропортів Лондона та інших міст, які тривали понад чотири години в середу. Проблему згодом усунули, і вильоти поступово відновлюються
Британська служба управління повітряним рухом NATS заявила, що усі системи повністю працюють, "і повітряний трафік поступово повертається до нормального режиму". "Вильоти з усіх аеропортів відновлено, і ми співпрацюємо з авіакомпаніями та аеропортами для безпечної ліквідації затримок".
Перед цим у британській службі управління повітряним рухом оголосили про технічний збій, що торкнувся, зокрема, лондонського аеропорту Хітроу – найбільшого у Великій Британії та одного з найзавантаженіших у Європі.
Згодом представник NATS повідомив Reuters, що йдеться про проблему з радаром: "Несправність було усунено шляхом оперативного переходу на резервну систему. На час перемикання було зменшено повітряний трафік для забезпечення безпеки".
Про відновлення роботи повідомили також аеропорти Гатвік і Едінбург, які раніше зазнали впливу збоїв. Порушення також було зафіксовано в аеропорту Лондон-Сіті, однак тривалість збою точно не встановлена.
Авіакомпанія Ryanair заявила, що порушення тривали понад чотири години, спричинивши затримки та перенаправлення рейсів, що створило незручності для тисяч пасажирів. Перевізник назвав інцидент "абсолютно неприйнятним" і закликав генерального директора NATS Мартіна Рольфа подати у відставку.
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