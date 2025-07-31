В аеропортах Британії стався збій через несправність радарної системи

$41.790.01
48.220.47
ukenru
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 26285 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 44018 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 38040 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 12:06 • 72571 перегляди
Потужний землетрус біля камчатки спричинив загрозу цунамі в десятках країнPhotoVideo
Ексклюзив
30 липня, 10:44 • 81000 перегляди
Речник ОСУВ "Хортиця" відповів, чи Покровськ в оточенні росіян
30 липня, 09:50 • 66351 перегляди
ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
30 липня, 09:57 • 73082 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 127115 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
30 липня, 06:09 • 53316 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 71454 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
93%
746мм
Популярнi новини
У Женеві низка спікерів різних країн бойкотувала виступ голови радфеду рф матвієнкоVideo30 липня, 17:02 • 8572 перегляди
Олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмаєр загинула у високогір'ї Пакистану30 липня, 17:03 • 8576 перегляди
Ворожі дрони атакують Київ: у столиці працює ППО20:22 • 11136 перегляди
Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків 21:41 • 5354 перегляди
Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву22:54 • 5450 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 26294 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 44032 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 56745 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto30 липня, 12:32 • 98952 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 143496 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Алі Хаменеї
Камала Гарріс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Солом'янський район
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 43040 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 131632 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 192321 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 240824 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 173851 перегляди
Актуальне
Truth Social
Spotify
Fox News
Brent
Ан-178

В аеропортах Британії стався збій через несправність радарної системи

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Технічна несправність радарної системи управління повітряним рухом у Великій Британії спричинила чотиригодинні збої в аеропортах. Проблему усунули, але Ryanair вимагає відставки гендиректора NATS.

В аеропортах Британії стався збій через несправність радарної системи

У Великій Британії у середу технічна несправність радарної системи управління повітряним рухом призвела до збоїв у роботі аеропортів Лондона та інших міст, які тривали понад чотири години. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Технічна проблема, пов’язана з радаром у системі управління повітряним рухом Великої Британії, спричинила збої в роботі великих аеропортів Лондона та інших міст, які тривали понад чотири години в середу. Проблему згодом усунули, і вильоти поступово відновлюються

- йдеться у повідомленні.

Британська служба управління повітряним рухом NATS заявила, що усі системи повністю працюють, "і повітряний трафік поступово повертається до нормального режиму". "Вильоти з усіх аеропортів відновлено, і ми співпрацюємо з авіакомпаніями та аеропортами для безпечної ліквідації затримок".

Перед цим у британській службі управління повітряним рухом оголосили про технічний збій, що торкнувся, зокрема, лондонського аеропорту Хітроу – найбільшого у Великій Британії та одного з найзавантаженіших у Європі.

Згодом представник NATS повідомив Reuters, що йдеться про проблему з радаром: "Несправність було усунено шляхом оперативного переходу на резервну систему. На час перемикання було зменшено повітряний трафік для забезпечення безпеки".

Про відновлення роботи повідомили також аеропорти Гатвік і Едінбург, які раніше зазнали впливу збоїв. Порушення також було зафіксовано в аеропорту Лондон-Сіті, однак тривалість збою точно не встановлена.

Авіакомпанія Ryanair заявила, що порушення тривали понад чотири години, спричинивши затримки та перенаправлення рейсів, що створило незручності для тисяч пасажирів. Перевізник назвав інцидент "абсолютно неприйнятним" і закликав генерального директора NATS Мартіна Рольфа подати у відставку.

Дах аеропорту обвалився через землетрус в Іспанії14.07.25, 16:09 • 7501 перегляд

Ольга Розгон

Новини Світу
Ryanair
Reuters
Велика Британія
Лондон