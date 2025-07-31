В аэропортах Британии произошел сбой из-за неисправности радарной системы
Киев • УНН
Техническая неисправность радарной системы управления воздушным движением в Великобритании вызвала четырехчасовые сбои в аэропортах. Проблему устранили, но Ryanair требует отставки гендиректора NATS.
В Великобритании в среду техническая неисправность радарной системы управления воздушным движением привела к сбоям в работе аэропортов Лондона и других городов, которые продолжались более четырех часов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Техническая проблема, связанная с радаром в системе управления воздушным движением Великобритании, вызвала сбои в работе крупных аэропортов Лондона и других городов, которые продолжались более четырех часов в среду. Проблема впоследствии была устранена, и вылеты постепенно возобновляются
Британская служба управления воздушным движением NATS заявила, что все системы полностью работают, "и воздушный трафик постепенно возвращается к нормальному режиму". "Вылеты из всех аэропортов возобновлены, и мы сотрудничаем с авиакомпаниями и аэропортами для безопасной ликвидации задержек".
Перед этим в британской службе управления воздушным движением объявили о техническом сбое, затронувшем, в частности, лондонский аэропорт Хитроу – крупнейший в Великобритании и один из самых загруженных в Европе.
Впоследствии представитель NATS сообщил Reuters, что речь идет о проблеме с радаром: "Неисправность была устранена путем оперативного перехода на резервную систему. На время переключения был уменьшен воздушный трафик для обеспечения безопасности".
О возобновлении работы сообщили также аэропорты Гатвик и Эдинбург, которые ранее подверглись влиянию сбоев. Нарушение также было зафиксировано в аэропорту Лондон-Сити, однако продолжительность сбоя точно не установлена.
Авиакомпания Ryanair заявила, что нарушения продолжались более четырех часов, вызвав задержки и перенаправление рейсов, что создало неудобства для тысяч пассажиров. Перевозчик назвал инцидент "абсолютно неприемлемым" и призвал генерального директора NATS Мартина Рольфа подать в отставку.
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