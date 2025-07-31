В аэропортах Британии произошел сбой из-за неисправности радарной системы

В Великобритании в среду техническая неисправность радарной системы управления воздушным движением привела к сбоям в работе аэропортов Лондона и других городов, которые продолжались более четырех часов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Техническая проблема, связанная с радаром в системе управления воздушным движением Великобритании, вызвала сбои в работе крупных аэропортов Лондона и других городов, которые продолжались более четырех часов в среду. Проблема впоследствии была устранена, и вылеты постепенно возобновляются