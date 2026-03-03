США наказали частині персоналу залишити Близький Схід, закрили кілька посольств

США у вівторок наказали урядовому персоналу, чия присутність "не є критично важливою", і членам їхніх сімей покинути Катар, Кувейт, Бахрейн, Ірак та Йорданію, а також закрили кілька дипломатичних представництв у регіоні на тлі ескалації напруженості у відносинах з Іраном, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Посольство США в Саудівській Аравії було закрито 3 березня після атаки безпілотника, а американцям у Джидді, Ер-Ріяді та Дахрані було наказано продовжувати залишатися на своїх місцях.

Посольство США в Кувейті заявило, що залишиться закритим до подальшого повідомлення, і всі планові та екстрені консульські зустрічі було скасовано.

В Ізраїлі посольство США заявило, що не має можливості евакуювати або безпосередньо допомагати американцям, які прагнуть покинути країну, і порадило громадянам розробити власні плани безпеки.

Ці заходи вживаються на тлі розширення конфлікту між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном у регіоні, що призводить до посилення заходів безпеки в американських дипломатичних представництвах та обмежень на поїздки, які не є необхідними, на військові об'єкти, пише видання.

Нові удари і заклики американців покинути Близький Схід - останні новини

Як зазначає CNN, у вівторок вночі посольство США в Саудівській Аравії зазнало удару імовірно іранськими безпілотниками і оголосило про відміну всіх консульських зустрічей у зв'язку з атакою. Посольство США в Кувейті також зазнало удару і оголосило про закриття до подальшого повідомлення.

Багато сусідів Ірану несуть на собі основний тягар його вогневої міці, включаючи країни Перської затоки, на території яких розташовані американські військові бази. Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати повідомили про перехоплення сотень безпілотників та ракет з початку останнього конфлікту; Бахрейн, Катар та Саудівська Аравія також повідомили про велику кількість перехоплень, що викликає питання про те, як довго їхні системи ППО зможуть справлятися з цим завданням.

Такі країни, як США та Канада, закликали своїх громадян залишити Близький Схід, хоча варіантів небагато. Останніми днями було скасовано тисячі міжнародних рейсів, а деякі аеропорти залишаються закритими, залишаючи мандрівників у скрутному становищі.

Багато хто з загиблих серед цивільного населення в країнах Перської затоки - це громадяни Південної Азії, що наголошує на залежності регіону від робочої сили мігрантів, які часто працюють у нестабільних умовах. Багато хто з них зайнятий на низькооплачуваній роботі, і правозахисні організації неодноразово попереджали, що трудові мігранти в цих крихітних, але надзвичайно багатих державах стикаються з жахливими умовами, вказує CNN.