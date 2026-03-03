$43.230.13
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
2 марта, 16:02
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
2 марта, 15:45
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массово
2 марта, 13:33
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
2 марта, 12:02
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
2 марта, 11:19
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
США приказали части персонала покинуть Ближний Восток, закрыли несколько посольств

Киев • УНН

 • 6 просмотра

США приказали некритичному правительственному персоналу и их семьям покинуть Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак и Иорданию. Это происходит на фоне эскалации напряженности с Ираном и закрытия нескольких диппредставительств.

США приказали части персонала покинуть Ближний Восток, закрыли несколько посольств

США во вторник приказали правительственному персоналу, чье присутствие "не является критически важным", и членам их семей покинуть Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак и Иорданию, а также закрыли несколько дипломатических представительств в регионе на фоне эскалации напряженности в отношениях с Ираном, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Посольство США в Саудовской Аравии было закрыто 3 марта после атаки беспилотника, а американцам в Джидде, Эр-Рияде и Дахране было приказано продолжать оставаться на своих местах.

Посольство США в Кувейте заявило, что останется закрытым до дальнейшего уведомления, и все плановые и экстренные консульские встречи были отменены.

В Израиле посольство США заявило, что не имеет возможности эвакуировать или непосредственно помогать американцам, стремящимся покинуть страну, и посоветовало гражданам разработать собственные планы безопасности.

Эти меры принимаются на фоне расширения конфликта между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном в регионе, что приводит к усилению мер безопасности в американских дипломатических представительствах и ограничений на поездки, которые не являются необходимыми, на военные объекты, пишет издание.

Как отмечает CNN, во вторник ночью посольство США в Саудовской Аравии подверглось удару предположительно иранскими беспилотниками и объявило об отмене всех консульских встреч в связи с атакой. Посольство США в Кувейте также подверглось удару и объявило о закрытии до дальнейшего уведомления.

Многие соседи Ирана несут на себе основное бремя его огневой мощи, включая страны Персидского залива, на территории которых расположены американские военные базы. Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты сообщили о перехвате сотен беспилотников и ракет с начала последнего конфликта; Бахрейн, Катар и Саудовская Аравия также сообщили о большом количестве перехватов, что вызывает вопрос о том, как долго их системы ПВО смогут справляться с этой задачей.

Такие страны, как США и Канада, призвали своих граждан покинуть Ближний Восток, хотя вариантов немного. В последние дни были отменены тысячи международных рейсов, а некоторые аэропорты остаются закрытыми, оставляя путешественников в затруднительном положении.

Многие из погибших среди гражданского населения в странах Персидского залива - это граждане Южной Азии, что подчеркивает зависимость региона от рабочей силы мигрантов, которые часто работают в нестабильных условиях. Многие из них заняты на низкооплачиваемой работе, и правозащитные организации неоднократно предупреждали, что трудовые мигранты в этих крошечных, но чрезвычайно богатых государствах сталкиваются с ужасными условиями, указывает CNN.

Юлия Шрамко

Новости Мира