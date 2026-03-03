США приказали части персонала покинуть Ближний Восток, закрыли несколько посольств

США во вторник приказали правительственному персоналу, чье присутствие "не является критически важным", и членам их семей покинуть Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак и Иорданию, а также закрыли несколько дипломатических представительств в регионе на фоне эскалации напряженности в отношениях с Ираном, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Посольство США в Саудовской Аравии было закрыто 3 марта после атаки беспилотника, а американцам в Джидде, Эр-Рияде и Дахране было приказано продолжать оставаться на своих местах.

Посольство США в Кувейте заявило, что останется закрытым до дальнейшего уведомления, и все плановые и экстренные консульские встречи были отменены.

В Израиле посольство США заявило, что не имеет возможности эвакуировать или непосредственно помогать американцам, стремящимся покинуть страну, и посоветовало гражданам разработать собственные планы безопасности.

Эти меры принимаются на фоне расширения конфликта между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном в регионе, что приводит к усилению мер безопасности в американских дипломатических представительствах и ограничений на поездки, которые не являются необходимыми, на военные объекты, пишет издание.

Новые удары и призывы американцев покинуть Ближний Восток - последние новости

Как отмечает CNN, во вторник ночью посольство США в Саудовской Аравии подверглось удару предположительно иранскими беспилотниками и объявило об отмене всех консульских встреч в связи с атакой. Посольство США в Кувейте также подверглось удару и объявило о закрытии до дальнейшего уведомления.

Многие соседи Ирана несут на себе основное бремя его огневой мощи, включая страны Персидского залива, на территории которых расположены американские военные базы. Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты сообщили о перехвате сотен беспилотников и ракет с начала последнего конфликта; Бахрейн, Катар и Саудовская Аравия также сообщили о большом количестве перехватов, что вызывает вопрос о том, как долго их системы ПВО смогут справляться с этой задачей.

Трамп расхвалил запасы боеприпасов США, но объемы «высшего класса» не такие, как он хотел бы

Такие страны, как США и Канада, призвали своих граждан покинуть Ближний Восток, хотя вариантов немного. В последние дни были отменены тысячи международных рейсов, а некоторые аэропорты остаются закрытыми, оставляя путешественников в затруднительном положении.

Некоторые авиарейсы из Абу-Даби возобновляются, но еще тысячи отменены из-за продолжения ударов из Ирана

Многие из погибших среди гражданского населения в странах Персидского залива - это граждане Южной Азии, что подчеркивает зависимость региона от рабочей силы мигрантов, которые часто работают в нестабильных условиях. Многие из них заняты на низкооплачиваемой работе, и правозащитные организации неоднократно предупреждали, что трудовые мигранты в этих крошечных, но чрезвычайно богатых государствах сталкиваются с ужасными условиями, указывает CNN.