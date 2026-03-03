$43.100.11
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массово
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Трамп расхвалил запасы боеприпасов США, но объемы «высшего класса» не такие, как он хотел бы

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Дональд Трамп заявил, что запасы боеприпасов США среднего и выше среднего класса являются самыми высокими за всю историю. Он отметил, что на высшем уровне запасы хорошие, но не достигают желаемого.

Трамп расхвалил запасы боеприпасов США, но объемы «высшего класса» не такие, как он хотел бы

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером похвалил уровень запасов боеприпасов в США, хотя и отметил, что объем запасов "высшего класса" не такой, как он хотел бы, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Запасы боеприпасов Соединенных Штатов, среднего и выше среднего класса, никогда не были выше или лучше", - написал Трамп в Truth Social, позже добавив: "Высшего класса - у нас есть хорошие запасы, но мы не там, где хотим быть. Значительное количество дополнительного высококачественного оружия хранится для нас в отдаленных странах".

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие представители Пентагона предупреждали еще до начала военных действий США о потенциальной нагрузке, которую более масштабная операция в Иране окажет на военнослужащих и технику, развернутые в регионе, а также о том, как длительная военная кампания может еще больше повлиять на запасы оружия США, особенно в отношении оружия, которое используется в поддержку Израиля и Украины, как ранее сообщали источники CNN.

Пост президента США в соцсети появился после того, как он заявил CNN, что "большая волна" атаки США на Иран еще впереди. Поскольку и американские, и иранские официальные лица указывают на затяжной конфликт, остается неясным, как долго арабские государства смогут поддерживать свою противовоздушную оборону до ее истощения, пишет издание.

Трамп заявил, что "большая волна" войны с Ираном еще впереди

Юлия Шрамко

