Трамп расхвалил запасы боеприпасов США, но объемы «высшего класса» не такие, как он хотел бы

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером похвалил уровень запасов боеприпасов в США, хотя и отметил, что объем запасов "высшего класса" не такой, как он хотел бы, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Запасы боеприпасов Соединенных Штатов, среднего и выше среднего класса, никогда не были выше или лучше", - написал Трамп в Truth Social, позже добавив: "Высшего класса - у нас есть хорошие запасы, но мы не там, где хотим быть. Значительное количество дополнительного высококачественного оружия хранится для нас в отдаленных странах".

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие представители Пентагона предупреждали еще до начала военных действий США о потенциальной нагрузке, которую более масштабная операция в Иране окажет на военнослужащих и технику, развернутые в регионе, а также о том, как длительная военная кампания может еще больше повлиять на запасы оружия США, особенно в отношении оружия, которое используется в поддержку Израиля и Украины, как ранее сообщали источники CNN.

Пост президента США в соцсети появился после того, как он заявил CNN, что "большая волна" атаки США на Иран еще впереди. Поскольку и американские, и иранские официальные лица указывают на затяжной конфликт, остается неясным, как долго арабские государства смогут поддерживать свою противовоздушную оборону до ее истощения, пишет издание.

