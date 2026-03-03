Трамп розхвалив запаси боєприпасів США, але обсяги "найвищого класу" не такі, як він хотів би

$43.230.13
50.600.26
ukenru
06:18 • 4876 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 45524 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 55233 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 39044 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 38137 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 34916 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 18904 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 18409 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 17448 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 41278 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Оксана Пекун вийшла за межі: співачка кардинально змінила свій музичний стильVideo2 березня, 22:30 • 18697 перегляди
Рубіо: військова операція США в Ірані триватиме "стільки, скільки буде потрібно"2 березня, 23:02 • 8258 перегляди
Зеленський: якщо хтось вийде з переговорів, Україна діятиме інакше, щоб зупинити війну2 березня, 23:37 • 15165 перегляди
Окупанти на ТОТ формують молодіжний резерв для армії рф - ЦНСPhoto3 березня, 00:11 • 6772 перегляди
Іранський режим протягом багатьох років є одним із головних джерел міжнародної дестабілізації - Сибіга3 березня, 00:48 • 11783 перегляди
Публікації
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 22026 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 45489 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 39440 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 46316 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 41266 перегляди
УНН Lite
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 12446 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 19993 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 24335 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 24621 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 82156 перегляди
Трамп розхвалив запаси боєприпасів США, але обсяги "найвищого класу" не такі, як він хотів би

Київ • УНН

 • 1420 перегляди

Дональд Трамп заявив, що запаси боєприпасів США середнього та вищого середнього класу є найвищими за всю історію. Він зазначив, що на найвищому рівні запаси хороші, але не досягають бажаного.

Трамп розхвалив запаси боєприпасів США, але обсяги "найвищого класу" не такі, як він хотів би

Президент США Дональд Трамп у понеділок увечері похвалив рівень запасів боєприпасів у США, хоча й зазначив, що обсяг запасів "найвищого класу" не такий, як він хотів би, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

"Запаси боєприпасів Сполучених Штатів, середнього та вище середнього класу, ніколи не були вищими чи кращими", - написав Трамп у Truth Social, пізніше додавши: "Найвищого класу - у нас є хороші запаси, але ми не там, де хочемо бути. Значна кількість додаткової високоякісної зброї зберігається для нас у віддалених країнах".

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн та інші представники Пентагону попереджали ще до початку військових дій США про потенційне навантаження, яке більш масштабна операція в Ірані матиме на військовослужбовців і техніку, розгорнуті в регіоні, а також про те, як тривала військова кампанія може ще більше вплинути на запаси зброї США, особливо стосовно зброї, яка використовується на підтримку Ізраїлю та України, як раніше повідомляли джерела CNN.

Пост президента США у соцмережі з'явився після того, як він заявив CNN, що "велика хвиля" атаки США на Іран ще попереду. Оскільки і американські, і іранські офіційні особи вказують на затяжний конфлікт, залишається незрозумілим, як довго арабські держави зможуть підтримувати свою протиповітряну оборону до її виснаження, пише видання.

Трамп заявив, що "велика хвиля" війни з Іраном ще попереду02.03.26, 18:27 • 7780 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Техніка
Соціальна мережа
Війна в Україні
Сутички
Truth Social
Ізраїль
Пентагон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран