Трамп розхвалив запаси боєприпасів США, але обсяги "найвищого класу" не такі, як він хотів би

Президент США Дональд Трамп у понеділок увечері похвалив рівень запасів боєприпасів у США, хоча й зазначив, що обсяг запасів "найвищого класу" не такий, як він хотів би, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

"Запаси боєприпасів Сполучених Штатів, середнього та вище середнього класу, ніколи не були вищими чи кращими", - написав Трамп у Truth Social, пізніше додавши: "Найвищого класу - у нас є хороші запаси, але ми не там, де хочемо бути. Значна кількість додаткової високоякісної зброї зберігається для нас у віддалених країнах".

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн та інші представники Пентагону попереджали ще до початку військових дій США про потенційне навантаження, яке більш масштабна операція в Ірані матиме на військовослужбовців і техніку, розгорнуті в регіоні, а також про те, як тривала військова кампанія може ще більше вплинути на запаси зброї США, особливо стосовно зброї, яка використовується на підтримку Ізраїлю та України, як раніше повідомляли джерела CNN.

Пост президента США у соцмережі з'явився після того, як він заявив CNN, що "велика хвиля" атаки США на Іран ще попереду. Оскільки і американські, і іранські офіційні особи вказують на затяжний конфлікт, залишається незрозумілим, як довго арабські держави зможуть підтримувати свою протиповітряну оборону до її виснаження, пише видання.

