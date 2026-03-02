Трамп заявил, что "большая волна" войны с Ираном еще впереди
Киев • УНН
Американский лидер подчеркнул, что США еще даже не начали наносить сильный удар. По его словам, "большая волна приближается".
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные "наносят Ирану сокрушительный удар", но "большая волна" еще впереди, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Мы наносим им сокрушительный удар", - сказал Трамп. "Я думаю, что все идет очень хорошо. Это очень мощно. У нас лучшая армия в мире, и мы ее используем".
В интервью Трамп затронул ряд тем, включая ожидаемую продолжительность конфликта, свое удивление по поводу широкомасштабных ответных мер Ирана и ожидаемый план преемственности власти в стране.
Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель02.03.26, 07:15 • 15366 просмотров
На вопрос о том, делают ли США что-то еще, кроме военной операции, чтобы помочь иранскому народу вернуть контроль над своей страной в режиме, Трамп ответил: "Да".
"Мы действительно это делаем. Но сейчас мы хотим, чтобы все оставались дома. На улице опасно", - добавил Трамп.
И вот-вот станет еще менее безопасно, заявил президент США.
"Мы еще даже не начали наносить им сильный удар. Большая волна еще не наступила. Большая волна приближается вскоре", - резюмировал он.
США не планируют "иракского сценария" в Иране, но предупреждают о возможных потерях - Пентагон02.03.26, 16:17 • 2906 просмотров