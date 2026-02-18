Словакия вслед за Венгрией заявила о приостановке экспорта дизеля в Украину

Словацкая компания Slovnaft временно приостанавливает экспорт дизельного топлива в Украину и другие виды экспорта, сообщили в словацком правительстве 18 февраля после аналогичного объявления Венгрии, пишет УНН.

Детали

"Правительство сегодня приняло решение о том, что мы отпускаем 250 000 тонн нефти из Управления государственных материальных резервов, что позволит Slovnaft производить для нужд Словацкой Республики по меньшей мере еще месяц", – объявил премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо после завершения заседания правительства. Причиной назвали "прерывание работы нефтепровода "Дружба"" в Украине. Slovnaft, как указано, может использовать эти поставки нефти со следующей недели.

Словакия объявила чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли на фоне повреждения "Дружбы"

Фицо заверил, что Словакия не будет испытывать дефицита нефтепродуктов. Slovnaft требуется от 7300 до 7500 тонн нефти для своего ежедневного производства, чтобы производить достаточно продукции для территории Словацкой Республики. "Slovnaft временно приостанавливает экспорт дизельного топлива в Украину и другие виды экспорта". "Все, что она будет производить, будет предназначено для словацкого рынка", - сказал Фицо.

Фицо, как указано, обсудил с послом Словакии в Украине детали перебоев в работе нефтепровода "Дружба" в Украине. "По его словам, Украина до сих пор не предоставила никакой информации об инциденте, поэтому посол Словакии в Украине направил официальную ноту представителям Украины с просьбой о разъяснениях". "Я предложу нашему послу, чтобы он попросил о возможности посетить Броды. Не только его, но и экспертную группу из Словакии, чтобы мы могли своими глазами увидеть, что там произошло, являются ли повреждения такими, как утверждает Украина, или это выдумка, потому что наша разведывательная информация говорит, что оно отремонтировано и технически готово к поставке нефти. Мы также обратимся в Еврокомиссию, чтобы она направила мониторинговую группу, чтобы посмотреть, что на самом деле произошло в Бродах, потому что если это политический шантаж, как с газом, то это абсолютно неприемлемо", – заявил премьер-министр Словацкой Республики.

Дополнения

Ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил о решении Будапешта, что поставки дизельного топлива в Украину будут прекращены.