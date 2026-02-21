В Варшаве прошли массовые протесты против оборонной программы ЕС под стенами Президентского дворца

Сторонники оппозиции в субботу собрались в центре польской столицы с требованием заблокировать участие страны в европейском оборонном проекте SAFE. Активисты призвали президента наложить вето на соответствующий законопроект, считая его угрозой для суверенитета Польши. Об этом сообщает PolsatNews, пишет УНН.

Подробности

Мы умоляем и просим вас наложить вето на Закон SAFE. Нет SAFE – да Польше – заявил лидер демонстрации Адам Боровски во время обращения к офису президента.

Политическое противостояние и реакция правительства

Премьер-министр Дональд Туск остро отреагировал на протесты, связав действия оппозиции с интересами кремля. Он отметил, что программа SAFE – это прежде всего деньги на польскую оружейную промышленность, а попытки заблокировать ее вредят безопасности государства.

Орбан заблокировал помощь Украине, Качиньский пытается заблокировать SAFE. Угадайте, кто доволен – написал Туск в соцсети X.

Программа SAFE разработана для укрепления оборонного потенциала стран ЕС и уменьшения их зависимости от американского вооружения. Она открывает Польше доступ к кредитам на сумму около 43,7 миллиарда евро по выгодным процентным ставкам. Правительство Туска настаивает, что эти средства критически важны для модернизации армии, тогда как оппозиция видит в кредитном инструменте угрозу финансовой самостоятельности страны.

