В Варшаве прошли массовые протесты против оборонной программы ЕС под стенами Президентского дворца

$43.270.00
50.920.00
ukenru
17:20 • 22392 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 21615 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 30248 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 30366 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 25965 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 23277 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 27035 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 36833 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 27791 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 31731 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
81%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Похитили и убили ребенка и женщину - в Запорожье двум мужчинам вынесли приговор21 февраля, 13:35 • 19218 просмотра
Силы обороны восстановили контроль над более чем 300 кв. км на юге Украины21 февраля, 14:51 • 12662 просмотра
"Для кремля они пушечное мясо" - Сибига отреагировал на вербовку африканцев россией21 февраля, 15:05 • 7390 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 17569 просмотра
Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран16:35 • 13747 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 47958 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 57223 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 68996 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 83294 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 121067 просмотра
Актуальные люди
Роберт Фицо
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Музыкант
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Запорожская область
Соединённые Штаты
Словакия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 17600 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 24017 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 25701 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 18187 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 20834 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Truth Social
Х-47М2 "Кинжал"

В Варшаве прошли массовые протесты против оборонной программы ЕС под стенами Президентского дворца

Киев • УНН

 • 72 просмотра

В Варшаве прошли протесты против участия Польши в европейском оборонном проекте SAFE. Оппозиция требует вето на законопроект, который, по их мнению, угрожает суверенитету страны.

В Варшаве прошли массовые протесты против оборонной программы ЕС под стенами Президентского дворца

Сторонники оппозиции в субботу собрались в центре польской столицы с требованием заблокировать участие страны в европейском оборонном проекте SAFE. Активисты призвали президента наложить вето на соответствующий законопроект, считая его угрозой для суверенитета Польши. Об этом сообщает PolsatNews, пишет УНН.

Подробности

Мы умоляем и просим вас наложить вето на Закон SAFE. Нет SAFE – да Польше

– заявил лидер демонстрации Адам Боровски во время обращения к офису президента.

Политическое противостояние и реакция правительства

Премьер-министр Дональд Туск остро отреагировал на протесты, связав действия оппозиции с интересами кремля. Он отметил, что программа SAFE – это прежде всего деньги на польскую оружейную промышленность, а попытки заблокировать ее вредят безопасности государства.

Орбан заблокировал помощь Украине, Качиньский пытается заблокировать SAFE. Угадайте, кто доволен

– написал Туск в соцсети X.

Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT20.02.26, 20:27 • 36833 просмотра

Программа SAFE разработана для укрепления оборонного потенциала стран ЕС и уменьшения их зависимости от американского вооружения. Она открывает Польше доступ к кредитам на сумму около 43,7 миллиарда евро по выгодным процентным ставкам. Правительство Туска настаивает, что эти средства критически важны для модернизации армии, тогда как оппозиция видит в кредитном инструменте угрозу финансовой самостоятельности страны.

Выгодно путину? Туск отреагировал на блокирование Венгрией помощи Украине21.02.26, 19:58 • 3838 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Государственный бюджет
Социальная сеть
Война в Украине
Европейский Союз
Ярослав Качиньский
Варшава
Дональд Туск
Украина
Виктор Орбан
Польша