00:48 • 11748 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
23:49 • 19794 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 18768 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 34917 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 31762 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 35110 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 34048 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 27885 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 24499 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 28200 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
В Вашингтоне состоялся марш к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Сотни активистов и дипломатов собрались в Вашингтоне на марш к резиденции посла РФ, требуя усилить санкционное давление на Кремль.

В Вашингтоне состоялся марш к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину
Фото: CNN

Сотни активистов и представителей дипломатического корпуса собрались на Национальной аллее в Вашингтоне, чтобы пройти маршем к резиденции посла РФ с требованием усилить санкционное давление на Кремль. Участники акции подчеркнули необходимость предоставления Украине современного вооружения и осудили международные спортивные организации за цензуру в отношении украинских атлетов. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Заместитель главы миссии в посольстве Украины Денис Сеник во время митинга акцентировал внимание на критической потребности в дальнобойном оружии, в частности ракетах "Томагавк", предоставление которых сейчас блокируется администрацией Дональда Трампа. Раненый украинский военный Андрей Смоленский в комментарии для медиа подчеркнул, что жесткие экономические ограничения являются "единственным языком", который понимает российское руководство.

На протяжении всего шествия демонстранты скандировали лозунги о признании России государством-террористом и требовали полной финансовой изоляции агрессора для достижения справедливого мира.

Мы должны оказать все возможное давление, чтобы убедиться, что у агрессора не будет ни денег, ни средств для продолжения этой войны

– заявила во время выступления посол Европейского Союза в США Йовита Нелюпшене.

Солидарность с атлетами и надежды на дипломатический прорыв

Отдельное внимание участники марша уделили поддержке скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали на зимних Олимпийских играх 2026 года из-за шлема с изображением погибших украинских спортсменов.

Фото: CNN
Фото: CNN

Организатор акции Надежда Шапоринская отметила, что несмотря на сложную ситуацию на фронте, украинская община в США надеется на результативность трехсторонних переговоров между Вашингтоном, Киевом и Москвой. Активисты подчеркнули, что Украина стремится не просто к прекращению огня, а к длительному миру на основе международного права и восстановлению территориальной целостности.

Степан Гафтко

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина