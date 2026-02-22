В Вашингтоне состоялся марш к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину

Фото: CNN

Сотни активистов и представителей дипломатического корпуса собрались на Национальной аллее в Вашингтоне, чтобы пройти маршем к резиденции посла РФ с требованием усилить санкционное давление на Кремль. Участники акции подчеркнули необходимость предоставления Украине современного вооружения и осудили международные спортивные организации за цензуру в отношении украинских атлетов. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Заместитель главы миссии в посольстве Украины Денис Сеник во время митинга акцентировал внимание на критической потребности в дальнобойном оружии, в частности ракетах "Томагавк", предоставление которых сейчас блокируется администрацией Дональда Трампа. Раненый украинский военный Андрей Смоленский в комментарии для медиа подчеркнул, что жесткие экономические ограничения являются "единственным языком", который понимает российское руководство.

На протяжении всего шествия демонстранты скандировали лозунги о признании России государством-террористом и требовали полной финансовой изоляции агрессора для достижения справедливого мира.

Мы должны оказать все возможное давление, чтобы убедиться, что у агрессора не будет ни денег, ни средств для продолжения этой войны – заявила во время выступления посол Европейского Союза в США Йовита Нелюпшене.

Солидарность с атлетами и надежды на дипломатический прорыв

Отдельное внимание участники марша уделили поддержке скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали на зимних Олимпийских играх 2026 года из-за шлема с изображением погибших украинских спортсменов.

Фото: CNN

Организатор акции Надежда Шапоринская отметила, что несмотря на сложную ситуацию на фронте, украинская община в США надеется на результативность трехсторонних переговоров между Вашингтоном, Киевом и Москвой. Активисты подчеркнули, что Украина стремится не просто к прекращению огня, а к длительному миру на основе международного права и восстановлению территориальной целостности.

