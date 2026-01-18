$43.180.08
17 січня, 12:49 • 13547 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 22977 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 20920 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 32377 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 42538 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 36664 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 53351 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28792 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 44215 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36234 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Нічна атака на Харків: внаслідок влучання "шахеда" загинула 20–річна дівчина, на місці працюють рятувальники

Київ • УНН

 • 12 перегляди

В ніч на 18 січня росіяни атакували безпілотниками Харків. Влада міста повідомляє про жертви, продовжуються пошуки постраждалих

Нічна атака на Харків: внаслідок влучання "шахеда" загинула 20–річна дівчина, на місці працюють рятувальники

У ніч на 18 січня 2026 року російські війська атакували Харків безпілотниками. Один із дронів поцілив у приватний житловий будинок у Холодногірському районі міста, що призвело до трагічних наслідків. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов, пише УНН.

Деталі

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про першу підтверджену жертву атаки. Рятувальники продовжують розбирати завали, оскільки кількість загиблих може зрости.

Є інформація про одну загиблу людину, внаслідок удару ворожого безпілотника по приватному будинку

– написав Ігор Терехов у своєму Телеграм–каналі.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив дані про особу загиблої та повідомив про ще одну поранену мешканку.

Загиблій жінці було 20 років. Ще одна жінка постраждала від ворожого удару в Харкові. Медики надають всю необхідну допомогу

– зазначив Олег Синєгубов.

На місці влучання спалахнула пожежа, яку наразі ліквідовують підрозділи ДСНС. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину рф проти цивільного населення.

У Харкові російський "шахед" влучив у приватний будинок: є постраждалі, під завалами можуть бути люди - мер18.01.26, 01:07 • 248 переглядiв

Степан Гафтко

