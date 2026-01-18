Нічна атака на Харків: внаслідок влучання "шахеда" загинула 20–річна дівчина, на місці працюють рятувальники

У ніч на 18 січня 2026 року російські війська атакували Харків безпілотниками. Один із дронів поцілив у приватний житловий будинок у Холодногірському районі міста, що призвело до трагічних наслідків. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов, пише УНН.

Деталі

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про першу підтверджену жертву атаки. Рятувальники продовжують розбирати завали, оскільки кількість загиблих може зрости.

Є інформація про одну загиблу людину, внаслідок удару ворожого безпілотника по приватному будинку – написав Ігор Терехов у своєму Телеграм–каналі.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив дані про особу загиблої та повідомив про ще одну поранену мешканку.

Загиблій жінці було 20 років. Ще одна жінка постраждала від ворожого удару в Харкові. Медики надають всю необхідну допомогу – зазначив Олег Синєгубов.

На місці влучання спалахнула пожежа, яку наразі ліквідовують підрозділи ДСНС. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину рф проти цивільного населення.

