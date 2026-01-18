У Харкові російський "шахед" влучив у приватний будинок: є постраждалі, під завалами можуть бути люди - мер

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму Телеграм–каналі про ворожу атаку на місто в ніч на неділю, 18 січня 2026 року. Удар безпілотника типу "шахед" прийшовся по Холодногірському району. Про це пише УНН.

Деталі

Ворожий дрон поцілив у приватний житловий будинок, спричинивши масштабну пожежу. На місці події оперативно розпочали роботу рятувальні служби та медики.

Удар у Холодногірському районі прийшовся по приватному будинку. Є постраждалі. Двоє постраждалих на місці удару. Пожежа – зазначив міський голова у своєму повідомленні.

Наразі фахівці ДСНС займаються ліквідацією вогню, а інформація щодо стану постраждалих та обсягу руйнувань уточнюється.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив: "Попередньо влучання БпЛА в приватний житловий будинок. Під завалами можуть знаходитися люди".

