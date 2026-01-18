У Харкові російський "шахед" влучив у приватний будинок: є постраждалі, під завалами можуть бути люди - мер

$43.180.08
17 січня, 12:49 • 13402 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 22669 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 20707 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 32146 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 42330 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 36549 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 53123 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28743 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 44162 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36202 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
В Україні набув чинності закон про посилення заходів безпеки у школах: що він передбачає 17 січня, 14:20 • 6530 перегляди
росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС - ГУР17 січня, 14:47 • 5098 перегляди
рф може готувати удари по обʼєктах, що обслуговують атомні станції - Зеленський17 січня, 15:40 • 4404 перегляди
У всіх регіонах України 18 січня діятимуть графіки відключення світла17 січня, 16:25 • 8062 перегляди
Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету і Федерації кіберспорту рф 17 січня, 16:36 • 4942 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 21890 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 53122 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 30430 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 62095 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 92219 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Алі Хаменеї
Ніколас Мадуро
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Франція
Ґренландія
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 19869 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 17689 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 15964 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 15506 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 27106 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
Дипломатка

У Харкові російський "шахед" влучив у приватний будинок: є постраждалі, під завалами можуть бути люди - мер

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У Харкові 18 січня 2026 року російський безпілотник типу "шахед" влучив у приватний будинок у Холодногірському районі, спричинивши пожежу. Є двоє постраждалих, рятувальники ліквідовують вогонь.

У Харкові російський "шахед" влучив у приватний будинок: є постраждалі, під завалами можуть бути люди - мер

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму Телеграм–каналі про ворожу атаку на місто в ніч на неділю, 18 січня 2026 року. Удар безпілотника типу "шахед" прийшовся по Холодногірському району. Про це пише УНН.

Деталі

Ворожий дрон поцілив у приватний житловий будинок, спричинивши масштабну пожежу. На місці події оперативно розпочали роботу рятувальні служби та медики.

Удар у Холодногірському районі прийшовся по приватному будинку. Є постраждалі. Двоє постраждалих на місці удару. Пожежа

– зазначив міський голова у своєму повідомленні.

Наразі фахівці ДСНС займаються ліквідацією вогню, а інформація щодо стану постраждалих та обсягу руйнувань уточнюється.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив: "Попередньо влучання БпЛА в приватний житловий будинок. Під завалами можуть знаходитися люди".  

Атака на Запорізьку область: через ворожий обстріл у Вільнянську зникло світло - ОВА17.01.26, 23:06 • 1272 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків