В Харькове российский "шахед" попал в частный дом: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди - мэр

В Харькове 18 января 2026 года российский беспилотник типа "шахед" попал в частный дом в Холодногорском районе, вызвав пожар. Есть двое пострадавших, спасатели ликвидируют огонь.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Телеграм-канале о вражеской атаке на город в ночь на воскресенье, 18 января 2026 года. Удар беспилотника типа "шахед" пришелся по Холодногорскому району. Об этом пишет УНН.
Вражеский дрон попал в частный жилой дом, вызвав масштабный пожар. На месте происшествия оперативно начали работу спасательные службы и медики.
Удар в Холодногорском районе пришелся по частному дому. Есть пострадавшие. Двое пострадавших на месте удара. Пожар
Сейчас специалисты ГСЧС занимаются ликвидацией огня, а информация о состоянии пострадавших и объеме разрушений уточняется.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил: "Предварительно попадание БпЛА в частный жилой дом. Под завалами могут находиться люди".
