Атака на Запорожскую область: из-за вражеского обстрела в Вольнянске пропал свет - ОВА

В результате вражеского обстрела Запорожского района в Вольнянске пропал свет, возник пожар. Критическая инфраструктура города работает от генераторов.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об очередной атаке российских войск на Запорожский район, произошедшей в субботу. В результате вражеского удара на одном из объектов возник пожар, а город Вольнянск остался без электроснабжения. Об этом пишет УНН.
Несмотря на обесточивание, критическая инфраструктура города продолжает функционировать в автономном режиме. Котельные и система централизованного водоснабжения оперативно переведены на работу от резервных генераторов.
Вольнянск обесточен. Котельные работают от генераторов. Централизованное водоснабжение также обеспечивается резервным питанием. Все службы работают над восстановлением
Сейчас специалисты ГСЧС и энергетики занимаются ликвидацией пожара и проводят ремонтные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей района.
