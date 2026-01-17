Атака на Запорожскую область: из-за вражеского обстрела в Вольнянске пропал свет - ОВА

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об очередной атаке российских войск на Запорожский район, произошедшей в субботу. В результате вражеского удара на одном из объектов возник пожар, а город Вольнянск остался без электроснабжения. Об этом пишет УНН.

Детали

Несмотря на обесточивание, критическая инфраструктура города продолжает функционировать в автономном режиме. Котельные и система централизованного водоснабжения оперативно переведены на работу от резервных генераторов.

Вольнянск обесточен. Котельные работают от генераторов. Централизованное водоснабжение также обеспечивается резервным питанием. Все службы работают над восстановлением – отметил Иван Федоров в своем официальном Телеграм-канале.

Сейчас специалисты ГСЧС и энергетики занимаются ликвидацией пожара и проводят ремонтные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей района.

