Атака на Запорожскую область: из-за вражеского обстрела в Вольнянске пропал свет - ОВА

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 января, 12:49 • 12492 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 20197 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 19084 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 30538 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 40920 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 35728 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 51608 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28492 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 43775 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36026 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россияне пытаются форсировать Северский Донец на Славянском направлении - ДШВVideo17 января, 11:18 • 4030 просмотра
Мужчина получил подозрение за масштабный природный пожар на сотнях гектаров в Харьковской области из-за окуркаPhoto17 января, 11:29 • 3804 просмотра
Италия задержала судно с черным металлом из россии, нарушавшее санкцииPhotoVideo17 января, 12:09 • 15654 просмотра
В Украине вступил в силу закон об усилении мер безопасности в школах: что он предусматривает17 января, 14:20 • 4656 просмотра
Во всех регионах Украины 18 января будут действовать графики отключения света16:25 • 5994 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 20902 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 51608 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 29714 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 61343 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 91552 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Гренландия
Франция
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 19333 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 17228 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 15553 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 15121 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 26711 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Атака на Запорожскую область: из-за вражеского обстрела в Вольнянске пропал свет - ОВА

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В результате вражеского обстрела Запорожского района в Вольнянске пропал свет, возник пожар. Критическая инфраструктура города работает от генераторов.

Атака на Запорожскую область: из-за вражеского обстрела в Вольнянске пропал свет - ОВА

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об очередной атаке российских войск на Запорожский район, произошедшей в субботу. В результате вражеского удара на одном из объектов возник пожар, а город Вольнянск остался без электроснабжения. Об этом пишет УНН.

Детали

Несмотря на обесточивание, критическая инфраструктура города продолжает функционировать в автономном режиме. Котельные и система централизованного водоснабжения оперативно переведены на работу от резервных генераторов.

россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС - ГУР17.01.26, 16:47 • 3706 просмотров

Вольнянск обесточен. Котельные работают от генераторов. Централизованное водоснабжение также обеспечивается резервным питанием. Все службы работают над восстановлением

– отметил Иван Федоров в своем официальном Телеграм-канале.

Сейчас специалисты ГСЧС и энергетики занимаются ликвидацией пожара и проводят ремонтные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей района. 

Враг второй раз за день атаковал критическую инфраструктуру Харькова17.01.26, 20:52 • 2506 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Запорожская область