Враг второй раз за день атаковал критическую инфраструктуру Харькова
Киев • УНН
Вечером 17 января российские войска второй раз за день ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове. Городской голова Игорь Терехов сообщил о прилете вражеского БПЛА типа "молния" в Слободском районе.
Имеем еще один прилет по Слободскому району. Вражеский БПЛА типа "молния" ударил по объекту критической инфраструктуры. Последствия уточняются
Напомним
В результате вражеского обстрела Харькова поврежден объект критической инфраструктуры. Один человек получил ранения, ему оказывается медицинская помощь.
