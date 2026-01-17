Враг второй раз за день атаковал критическую инфраструктуру Харькова

Вечером 17 января российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

Имеем еще один прилет по Слободскому району. Вражеский БПЛА типа "молния" ударил по объекту критической инфраструктуры. Последствия уточняются - сообщил Терехов.

Напомним

В результате вражеского обстрела Харькова поврежден объект критической инфраструктуры. Один человек получил ранения, ему оказывается медицинская помощь.

Терехов об ударах рф по Харькову: повреждения системы, поддерживающей город в тепле и свете, очень значительны