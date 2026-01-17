Ворог вдруге за день атакував критичну інфраструктуру Харкова

Ввечері 17 січня російські війська вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури у Харкові. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, пише УНН.

Маємо ще один приліт по Слобідському району. Ворожий БПЛА типу "молнія" вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури. Наслідки уточнюються - повідомив Терехов.

Нагадаємо

Внаслідок ворожого обстрілу Харкова пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Одна людина отримала поранення, їй надається медична допомога.

