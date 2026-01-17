Ворог вдруге за день атакував критичну інфраструктуру Харкова

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 січня, 12:49 • 10521 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 15993 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 16786 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 28308 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 38925 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 34572 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 49199 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28101 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 43205 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35740 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 18887 перегляди
Українська делегація "цими днями" працює з посланцями Трампа у США: Умєров назвав напрямки роботи17 січня, 09:58 • 4270 перегляди
США пригрозили Сирії повернути санкції через курдів - WSJ17 січня, 10:14 • 6558 перегляди
Міжнародний автобус з 25 пасажирами потрапив у ДТП на трасі до кордону: 9 постраждалихPhoto17 січня, 10:51 • 5456 перегляди
Італія затримала судно з чорним металом з росії, що порушувало санкціїPhotoVideo17 січня, 12:09 • 13967 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 18934 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 49199 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 28441 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 60071 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 90362 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Франція
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 18410 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 16522 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 14955 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 14575 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 26168 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Ворог вдруге за день атакував критичну інфраструктуру Харкова

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Ввечері 17 січня російські війська вдруге за день вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Харкові. Міський голова Ігор Терехов повідомив про приліт ворожого БПЛА типу "молнія" у Слобідському районі.

Ворог вдруге за день атакував критичну інфраструктуру Харкова

Ввечері 17 січня російські війська вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури у Харкові. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, пише УНН.

Маємо ще один приліт по Слобідському району. Ворожий БПЛА типу "молнія" вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури. Наслідки уточнюються

- повідомив Терехов.

Нагадаємо

Внаслідок ворожого обстрілу Харкова пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Одна людина отримала поранення, їй надається медична допомога.

Терехов про удари рф по Харкову: пошкодження системи, що тримає місто в теплі й світлі, дуже значні17.01.26, 15:54 • 2542 перегляди

Ольга Розгон

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Ігор Терехов
Харків