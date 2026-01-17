Ворог вдруге за день атакував критичну інфраструктуру Харкова
Київ • УНН
Ввечері 17 січня російські війська вдруге за день вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Харкові. Міський голова Ігор Терехов повідомив про приліт ворожого БПЛА типу "молнія" у Слобідському районі.
Маємо ще один приліт по Слобідському району. Ворожий БПЛА типу "молнія" вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури. Наслідки уточнюються
Нагадаємо
Внаслідок ворожого обстрілу Харкова пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Одна людина отримала поранення, їй надається медична допомога.
