Удар рф по Харкову: ворог атакує критичну інфраструктуру, відомо про одного постраждалого
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу Харкова пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Одна людина отримала поранення, їй надається медична допомога.
У Харкові ворог атакує критичну інфраструктуру, відомо про одного постраждалого, повідомили у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
Ворог бʼє по обʼєкту критичної інфраструктури
Синєгубов додав:
Одна людина постраждала внаслідок ворожого обстрілу Харкова. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу
