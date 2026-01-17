Удар рф по Харькову: враг атакует критическую инфраструктуру, известно об одном пострадавшем
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Харькова поврежден объект критической инфраструктуры. Один человек получил ранения, ему оказывается медицинская помощь.
В Харькове враг атакует критическую инфраструктуру, известно об одном пострадавшем, сообщили в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
Враг бьет по объекту критической инфраструктуры
Синегубов добавил:
Один человек пострадал в результате вражеского обстрела Харькова. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь