Удар рф по Харькову: враг атакует критическую инфраструктуру, известно об одном пострадавшем

В Харькове враг атакует критическую инфраструктуру, известно об одном пострадавшем, сообщили в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Враг бьет по объекту критической инфраструктуры - написал Терехов.

Синегубов добавил: