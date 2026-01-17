$43.180.08
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
09:19 • 7644 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 19076 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 30389 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 29755 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 39933 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 26589 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 41383 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 34836 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 29049 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
В Харькове прогремели взрывы: из-за вражеского удара есть пострадавшие

Киев • УНН

 832 просмотра

В Харькове зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району. В результате обстрела есть пострадавшие.

В Харькове прогремели взрывы: из-за вражеского удара есть пострадавшие

В Харькове прогремели взрывы, из-за вражеского удара есть пострадавшие, сообщили в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

В Харькове прогремели взрывы

- сообщил Синегубов.

Мэр Харькова Терехов сообщил, что зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району города. 

В результате вражеского обстрела Индустриального района есть пострадавшие

- добавил Терехов.

рф атаковала Запорожье: в городе виден пожар17.01.26, 10:11 • 2410 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков