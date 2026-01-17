В Харькове прогремели взрывы: из-за вражеского удара есть пострадавшие
Киев • УНН
В Харькове зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району. В результате обстрела есть пострадавшие.
В Харькове прогремели взрывы, из-за вражеского удара есть пострадавшие, сообщили в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова Терехов сообщил, что зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району города.
В результате вражеского обстрела Индустриального района есть пострадавшие
рф атаковала Запорожье: в городе виден пожар17.01.26, 10:11 • 2410 просмотров