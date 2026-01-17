У Харкові пролунали вибухи: через ворожий удар є постраждалі
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району. Внаслідок обстрілу є постраждалі.
У Харкові пролунали вибухи, через ворожий удар є постраждалі, повідомили у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
В Харкові пролунали вибухи
Мер Харкова Терехов повідомив, що зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста.
Внаслідок ворожого обстрілу Індустріального району є постраждалі
