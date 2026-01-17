У Харкові пролунали вибухи: через ворожий удар є постраждалі

$43.180.08
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29 • 1592 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
09:19 • 8008 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 19380 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 30642 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 29933 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 40202 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 26637 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 41428 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 34859 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 12471 перегляди
Ціни на золото падають на тлі фіксації прибутку та деескалації в Ірані17 січня, 04:30 • 13084 перегляди
Маріуполь занурився у темряву: удар по підстанції спричинив масовий блекаут17 січня, 06:41 • 11689 перегляди
Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів компенсації17 січня, 06:59 • 10861 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo07:26 • 10815 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою08:55 • 9582 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 40204 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 23642 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 55251 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 85922 перегляди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Село
Запоріжжя
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo07:26 • 10938 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 12574 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 12251 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 12140 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 23833 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Панцир"
Шахед-136

У Харкові пролунали вибухи: через ворожий удар є постраждалі

Київ • УНН

 • 914 перегляди

У Харкові зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

У Харкові пролунали вибухи: через ворожий удар є постраждалі

У Харкові пролунали вибухи, через ворожий удар є постраждалі, повідомили у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

В Харкові пролунали вибухи

- повідомив Синєгубов.

Мер Харкова Терехов повідомив, що зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста. 

Внаслідок ворожого обстрілу Індустріального району є постраждалі

- додав Терехов.

рф атакувала Запоріжжя: у місті видно пожежу17.01.26, 10:11 • 2444 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків