17 січня, 00:18 • 10386 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 20653 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 22432 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 30071 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 23531 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 38813 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 33728 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28608 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26341 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25840 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
рф атакувала Запоріжжя: у місті видно пожежу

Київ • УНН

 • 270 перегляди

росія здійснила атаку на Запоріжжя, що призвело до пожежі. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров закликав мешканців залишатися в укриттях.

рф атакувала Запоріжжя: у місті видно пожежу

росія атакувала Запоріжжя, сталася пожежа, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Пожежа, яку можуть бачити мешканці Запоріжжя - наслідки ворожої атаки на місто

- написав Федоров.

Голова ОВА вказав, що повітряна тривога триває по усій області, і закликав до відбою залишатися у безпечних місцях.

Повітряні сили ЗСУ: ППО збила та придушила 96 ворожих дронів під час нічної атаки17.01.26, 08:06 • 2036 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Запоріжжя