рф атакувала Запоріжжя: у місті видно пожежу
Київ • УНН
росія здійснила атаку на Запоріжжя, що призвело до пожежі. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров закликав мешканців залишатися в укриттях.
росія атакувала Запоріжжя, сталася пожежа, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Пожежа, яку можуть бачити мешканці Запоріжжя - наслідки ворожої атаки на місто
Голова ОВА вказав, що повітряна тривога триває по усій області, і закликав до відбою залишатися у безпечних місцях.
