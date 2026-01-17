Повітряні сили ЗСУ: ППО збила та придушила 96 ворожих дронів під час нічної атаки

Зранку суботи, 17 січня, Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило результати відбиття повітряної атаки, яка розпочалася ще ввечері напередодні. Противник застосував широкий спектр безпілотних літальних апаратів, атакуючи Україну з декількох напрямків одночасно. Про це пише УНН.

Деталі

Загалом зафіксовано пуски 115 ударних БпЛА різних типів, серед яких "Shahed", "Гербера", "Італмас" та інші. Близько 75 одиниць із цієї кількості склали саме дрони–камікадзе типу "шахед". Ворог запускав безпілотники з курська, орла, міллєрово, приморсько-ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька.

Станом на 07:30 сили протиповітряної оборони продемонстрували наступні результати:

Збито/придушено РЕБ: 96 ворожих БпЛА;

Географія роботи: північні, південні та східні регіони країни;

Залучені сили: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Наслідки влучань

Попри результативну роботу ППО, ворогу вдалося досягти певних цілей. Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях у різних областях. Крім того, у двох місцях зафіксовано падіння уламків збитих дронів, що спричинило пошкодження.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! – наголосили у Повітряних силах станом на ранок.

Наразі триває уточнення інформації про руйнування та можливих постраждалих на місцях влучань.

