Повітряні сили ЗСУ: ППО збила та придушила 96 ворожих дронів під час нічної атаки

00:18 • 5576 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 14857 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 18671 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 24313 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 20995 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 37351 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 32767 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28278 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26092 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25475 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Чехія передасть Україні бойові літаки для боротьби з безпілотниками16 січня, 20:46 • 10108 перегляди
Сина кадирова терміново транспортують до московської лікарні після ДТП - роЗМІ16 січня, 21:01 • 6358 перегляди
Ціни на нафту CPC Blend обвалилися через атаки дронів у Чорному морі16 січня, 21:17 • 3416 перегляди
Технік Kia подав до суду на компанію через серйозну травму під час ремонту автомобіля16 січня, 21:47 • 4228 перегляди
Адміністрація Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України за зразком Гази16 січня, 22:29 • 4378 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 24315 перегляди
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 24315 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 17026 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 49273 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 80445 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 99041 перегляди
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 99041 перегляди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Сиріл Рамафоса
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Україна
Велика Британія
Білий дім
Іран
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok03:45 • 1480 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto00:47 • 2302 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 8140 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 21098 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 25851 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Instagram
Starlink

Повітряні сили ЗСУ: ППО збила та придушила 96 ворожих дронів під час нічної атаки

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття та придушення 96 ворожих дронів під час нічної атаки. Загалом зафіксовано пуски 115 ударних БпЛА різних типів.

Повітряні сили ЗСУ: ППО збила та придушила 96 ворожих дронів під час нічної атаки

Зранку суботи, 17 січня, Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило результати відбиття повітряної атаки, яка розпочалася ще ввечері напередодні. Противник застосував широкий спектр безпілотних літальних апаратів, атакуючи Україну з декількох напрямків одночасно. Про це пише УНН.

Деталі

Загалом зафіксовано пуски 115 ударних БпЛА різних типів, серед яких "Shahed", "Гербера", "Італмас" та інші. Близько 75 одиниць із цієї кількості склали саме дрони–камікадзе типу "шахед". Ворог запускав безпілотники з курська, орла, міллєрово, приморсько-ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька.

До сьогодні Україна не мала певних ракет до деяких систем ППО - Зеленський 16.01.26, 14:29 • 2290 переглядiв

Станом на 07:30 сили протиповітряної оборони продемонстрували наступні результати:

  • Збито/придушено РЕБ: 96 ворожих БпЛА;
    • Географія роботи: північні, південні та східні регіони країни;
      • Залучені сили: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

        Наслідки влучань

        Попри результативну роботу ППО, ворогу вдалося досягти певних цілей. Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях у різних областях. Крім того, у двох місцях зафіксовано падіння уламків збитих дронів, що спричинило пошкодження.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

        – наголосили у Повітряних силах станом на ранок.

        Наразі триває уточнення інформації про руйнування та можливих постраждалих на місцях влучань. 

        Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський 16.01.26, 20:27 • 14861 перегляд

        Степан Гафтко

        Війна в Україні
        Повітряна тривога
        Війна в Україні
        Курськ
        Повітряні сили Збройних сил України
        Шахед-136
        Україна
        Донецьк