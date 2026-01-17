Воздушные силы ВСУ: ПВО сбила и подавила 96 вражеских дронов во время ночной атаки
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии и подавлении 96 вражеских дронов во время ночной атаки. Всего зафиксированы пуски 115 ударных БПЛА различных типов.
Утром в субботу, 17 января, Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало результаты отражения воздушной атаки, которая началась еще вечером накануне. Противник применил широкий спектр беспилотных летательных аппаратов, атакуя Украину с нескольких направлений одновременно. Об этом пишет УНН.
Детали
Всего зафиксированы пуски 115 ударных БпЛА различных типов, среди которых "Shahed", "Гербера", "Италмас" и другие. Около 75 единиц из этого количества составили именно дроны-камикадзе типа "шахед". Враг запускал беспилотники из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка.
По состоянию на 07:30 силы противовоздушной обороны продемонстрировали следующие результаты:
- Сбито/подавлено РЭБ: 96 вражеских БпЛА;
- География работы: северные, южные и восточные регионы страны;
- Задействованные силы: авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.
Последствия попаданий
Несмотря на результативную работу ПВО, врагу удалось достичь определенных целей. Зафиксированы попадания 16 ударных БпЛА на 11 локациях в разных областях. Кроме того, в двух местах зафиксировано падение обломков сбитых дронов, что привело к повреждениям.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!
Сейчас уточняется информация о разрушениях и возможных пострадавших на местах попаданий.
