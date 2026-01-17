$43.180.08
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 14822 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 18645 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 24277 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 20978 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 37339 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 32759 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28272 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26090 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25473 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Воздушные силы ВСУ: ПВО сбила и подавила 96 вражеских дронов во время ночной атаки

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии и подавлении 96 вражеских дронов во время ночной атаки. Всего зафиксированы пуски 115 ударных БПЛА различных типов.

Воздушные силы ВСУ: ПВО сбила и подавила 96 вражеских дронов во время ночной атаки

Утром в субботу, 17 января, Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало результаты отражения воздушной атаки, которая началась еще вечером накануне. Противник применил широкий спектр беспилотных летательных аппаратов, атакуя Украину с нескольких направлений одновременно. Об этом пишет УНН.

Детали

Всего зафиксированы пуски 115 ударных БпЛА различных типов, среди которых "Shahed", "Гербера", "Италмас" и другие. Около 75 единиц из этого количества составили именно дроны-камикадзе типа "шахед". Враг запускал беспилотники из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка.

До сегодняшнего дня у Украины не было определенных ракет для некоторых систем ПВО - Зеленский16.01.26, 14:29 • 2290 просмотров

По состоянию на 07:30 силы противовоздушной обороны продемонстрировали следующие результаты:

  • Сбито/подавлено РЭБ: 96 вражеских БпЛА;
    • География работы: северные, южные и восточные регионы страны;
      • Задействованные силы: авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

        Последствия попаданий

        Несмотря на результативную работу ПВО, врагу удалось достичь определенных целей. Зафиксированы попадания 16 ударных БпЛА на 11 локациях в разных областях. Кроме того, в двух местах зафиксировано падение обломков сбитых дронов, что привело к повреждениям.

        Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!

        – подчеркнули в Воздушных силах по состоянию на утро.

        Сейчас уточняется информация о разрушениях и возможных пострадавших на местах попаданий. 

        Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский16.01.26, 20:27 • 14824 просмотра

        Степан Гафтко

        Война в Украине
        Воздушная тревога
        Война в Украине
        Курск
        Военно-воздушные силы Украины
        Шахед-136
        Украина
        Донецк