Воздушные силы ВСУ: ПВО сбила и подавила 96 вражеских дронов во время ночной атаки

Утром в субботу, 17 января, Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало результаты отражения воздушной атаки, которая началась еще вечером накануне. Противник применил широкий спектр беспилотных летательных аппаратов, атакуя Украину с нескольких направлений одновременно. Об этом пишет УНН.

Детали

Всего зафиксированы пуски 115 ударных БпЛА различных типов, среди которых "Shahed", "Гербера", "Италмас" и другие. Около 75 единиц из этого количества составили именно дроны-камикадзе типа "шахед". Враг запускал беспилотники из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка.

По состоянию на 07:30 силы противовоздушной обороны продемонстрировали следующие результаты:

Сбито/подавлено РЭБ: 96 вражеских БпЛА;

География работы: северные, южные и восточные регионы страны;

Задействованные силы: авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Последствия попаданий

Несмотря на результативную работу ПВО, врагу удалось достичь определенных целей. Зафиксированы попадания 16 ударных БпЛА на 11 локациях в разных областях. Кроме того, в двух местах зафиксировано падение обломков сбитых дронов, что привело к повреждениям.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности! – подчеркнули в Воздушных силах по состоянию на утро.

Сейчас уточняется информация о разрушениях и возможных пострадавших на местах попаданий.

