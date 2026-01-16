$43.180.08
18:27 • 332 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 934 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 6328 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
13:20 • 12878 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 30075 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 28419 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 26251 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25032 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 23930 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 33387 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Президент Зеленский заявил об информации разведки относительно подготовки россией новых ударов. Он призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги.

Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть информация от разведки, что россия готовит новые удары по Украине, а потому стоит обращать внимание на воздушные тревоги. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН

Отдельные задачи сегодня для ПВО, для военных. Сейчас от разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам. Мы честно говорим с партнерами относительно ракет для ПВО, относительно систем, которые так необходимы нам. Поставок недостаточно. Стараемся ускорять, и важно, чтобы партнеры нас слышали. Много делается сейчас на уровне Министерства обороны Украины 

- сказал Зеленский. 

Он призвал обращать внимание на воздушные тревоги. 

Напомним 

Президент Зеленский заявил, что до утра 16 января Украина не имела ракет для некоторых западных систем ПВО. Сегодня Украина получила "серьезный" пакет помощи, который включает ракеты для различных систем.

Павел Башинский

