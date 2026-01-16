Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть информация от разведки, что россия готовит новые удары по Украине, а потому стоит обращать внимание на воздушные тревоги. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Отдельные задачи сегодня для ПВО, для военных. Сейчас от разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам. Мы честно говорим с партнерами относительно ракет для ПВО, относительно систем, которые так необходимы нам. Поставок недостаточно. Стараемся ускорять, и важно, чтобы партнеры нас слышали. Много делается сейчас на уровне Министерства обороны Украины - сказал Зеленский.

Он призвал обращать внимание на воздушные тревоги.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что до утра 16 января Украина не имела ракет для некоторых западных систем ПВО. Сегодня Украина получила "серьезный" пакет помощи, который включает ракеты для различных систем.