18:27 • 38 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 332 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
17:23 • 5508 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
13:20 • 12646 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 29810 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 28224 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 26166 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 24990 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 23890 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпортується, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 33297 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в "розшуку" ТЦК: відповідь адвоката
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
17:23 • 5508 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для Тимошенко
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 94179 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Петр Павел
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Італія
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент Зеленський заявив про інформацію розвідки щодо підготовки росією нових ударів. Він закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги.

Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є інформація від розвідки, що росія готує нові удари по України, а тому варто звертати увагу на повітряні тривоги. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН

Окремі завдання сьогодні для ППО, для військових. Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО, щодо систем, які так необхідні нам. Постачання недостатньо. Стараємося прискорювати, і важливо, щоб партнери нас чули. Багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України 

- сказав Зеленський. 

Він закликав звертати увагу на повітряні тривоги. 

Нагадаємо 

Президент Зеленський заявив, що до ранку 16 січня Україна не мала ракет до деяких західних систем ППО. Сьогодні Україна отримала "серйозний" пакет допомоги, який включає ракети для різних систем.

Павло Башинський

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський
Україна