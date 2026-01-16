Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є інформація від розвідки, що росія готує нові удари по України, а тому варто звертати увагу на повітряні тривоги. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Окремі завдання сьогодні для ППО, для військових. Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО, щодо систем, які так необхідні нам. Постачання недостатньо. Стараємося прискорювати, і важливо, щоб партнери нас чули. Багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України - сказав Зеленський.

Він закликав звертати увагу на повітряні тривоги.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що до ранку 16 січня Україна не мала ракет до деяких західних систем ППО. Сьогодні Україна отримала "серйозний" пакет допомоги, який включає ракети для різних систем.