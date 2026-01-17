$43.180.08
17 января, 00:18 • 10473 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 20856 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 22561 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 30230 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 23606 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 38855 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 33761 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28624 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26351 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25855 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
рф атаковала Запорожье: в городе виден пожар

Киев • УНН

 • 356 просмотра

россия совершила атаку на Запорожье, что привело к пожару. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров призвал жителей оставаться в укрытиях.

рф атаковала Запорожье: в городе виден пожар

россия атаковала Запорожье, произошел пожар, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Пожар, который могут видеть жители Запорожья – последствия вражеской атаки на город

- написал Федоров.

Глава ОВА указал, что воздушная тревога продолжается по всей области, и призвал до отбоя оставаться в безопасных местах.

Воздушные силы ВСУ: ПВО сбила и подавила 96 вражеских дронов во время ночной атаки17.01.26, 08:06 • 2078 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Запорожье