рф атаковала Запорожье: в городе виден пожар

россия атаковала Запорожье, произошел пожар, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Пожар, который могут видеть жители Запорожья – последствия вражеской атаки на город - написал Федоров.

Глава ОВА указал, что воздушная тревога продолжается по всей области, и призвал до отбоя оставаться в безопасных местах.

Воздушные силы ВСУ: ПВО сбила и подавила 96 вражеских дронов во время ночной атаки