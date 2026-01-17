рф атаковала Запорожье: в городе виден пожар
Киев • УНН
россия совершила атаку на Запорожье, что привело к пожару. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров призвал жителей оставаться в укрытиях.
россия атаковала Запорожье, произошел пожар, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Пожар, который могут видеть жители Запорожья – последствия вражеской атаки на город
Глава ОВА указал, что воздушная тревога продолжается по всей области, и призвал до отбоя оставаться в безопасных местах.
Воздушные силы ВСУ: ПВО сбила и подавила 96 вражеских дронов во время ночной атаки17.01.26, 08:06 • 2078 просмотров