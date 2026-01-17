Терехов про удари рф по Харкову: пошкодження системи, що тримає місто в теплі й світлі, дуже значні

Через останні удари рф Харків зазнав серйозних пошкоджень критичної інфраструктури, яка забезпечує місто теплом і світлом. Про ситуацію повідомив мер Ігор Терехов, зазначивши, що відновлення буде складним і потребує часу, пише УНН.

Пошкодження дуже значні — і це не той випадок, коли "трохи підлатали й поїхали далі". Мова про серйозні удари по системі, яка тримає місто в теплі й зі світлом - йдеться у повідомленні.

Терехов зазначив, що з кожним таким обстрілом централізована подача тепла та електрики дається все важче. Бо енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви — не безкінечні, навантаження — пікове, а будь-яке нове пошкодження одразу "з’їдає" можливості для стабілізації.

Треба розуміти просту річ: коли критична інфраструктура б’ється знову і знову, система не встигає повноцінно відновлюватися — вона постійно працює на межі, і будь-який наступний удар може означати, що утримувати стабільну подачу стане ще складніше, а відновлення — довшим і важчим - додав він.

