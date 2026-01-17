$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:49 • 1608 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29 • 2854 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
09:19 • 9476 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 20447 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 31516 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 30510 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 41179 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 26812 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 41615 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 34943 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Село
Запоріжжя
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Ракетний комплекс "Панцир"

Терехов про удари рф по Харкову: пошкодження системи, що тримає місто в теплі й світлі, дуже значні

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Мер Харкова Ігор Терехов заявив про значні пошкодження критичної інфраструктури міста внаслідок російських ударів. Відновлення буде складним і тривалим через постійні обстріли.

Терехов про удари рф по Харкову: пошкодження системи, що тримає місто в теплі й світлі, дуже значні

Через останні удари рф Харків зазнав серйозних пошкоджень критичної інфраструктури, яка забезпечує місто теплом і світлом. Про ситуацію повідомив мер Ігор Терехов, зазначивши, що відновлення буде складним і потребує часу, пише УНН.

Пошкодження дуже значні — і це не той випадок, коли "трохи підлатали й поїхали далі". Мова про серйозні удари по системі, яка тримає місто в теплі й зі світлом

- йдеться у повідомленні.

Терехов зазначив, що з кожним таким обстрілом централізована подача тепла та електрики дається все важче. Бо енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви — не безкінечні, навантаження — пікове, а будь-яке нове пошкодження одразу "з’їдає" можливості для стабілізації.

Треба розуміти просту річ: коли критична інфраструктура б’ється знову і знову, система не встигає повноцінно відновлюватися — вона постійно працює на межі, і будь-який наступний удар може означати, що утримувати стабільну подачу стане ще складніше, а відновлення — довшим і важчим

- додав він.

Удар рф по Харкову: ворог атакує критичну інфраструктуру, відомо про одного постраждалого17.01.26, 14:47

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКиїв
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Ігор Терехов
Харків