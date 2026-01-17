Терехов об ударах рф по Харькову: повреждения системы, поддерживающей город в тепле и свете, очень значительны

Из-за последних ударов РФ Харьков получил серьезные повреждения критической инфраструктуры, которая обеспечивает город теплом и светом. О ситуации сообщил мэр Игорь Терехов, отметив, что восстановление будет сложным и потребует времени, пишет УНН.

Повреждения очень значительны — и это не тот случай, когда "немного подлатали и поехали дальше". Речь идет о серьезных ударах по системе, которая держит город в тепле и со светом - говорится в сообщении.

Терехов отметил, что с каждым таким обстрелом централизованная подача тепла и электричества дается все труднее. Потому что энергетика сейчас в очень тяжелом состоянии: резервы — не бесконечны, нагрузка — пиковая, а любое новое повреждение сразу "съедает" возможности для стабилизации.

Надо понимать простую вещь: когда критическая инфраструктура бьется снова и снова, система не успевает полноценно восстанавливаться — она постоянно работает на пределе, и любой следующий удар может означать, что удерживать стабильную подачу станет еще сложнее, а восстановление — дольше и тяжелее - добавил он.

