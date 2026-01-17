Терехов об ударах рф по Харькову: повреждения системы, поддерживающей город в тепле и свете, очень значительны

$43.180.08
12:49 • 1684 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
12:29 • 2958 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
09:19 • 9598 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 20547 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 31591 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 30561 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 41255 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 26829 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 41634 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 34954 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Цены на золото падают на фоне фиксации прибыли и деэскалации в Иране17 января, 04:30
Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут17 января, 06:41
Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации17 января, 06:59
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой08:55
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой08:55
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины

Эксклюзив

16 января, 17:23
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 41257 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Игорь Терехов
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Село
Запорожье
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34
Терехов об ударах рф по Харькову: повреждения системы, поддерживающей город в тепле и свете, очень значительны

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о значительных повреждениях критической инфраструктуры города в результате российских ударов. Восстановление будет сложным и длительным из-за постоянных обстрелов.

Терехов об ударах рф по Харькову: повреждения системы, поддерживающей город в тепле и свете, очень значительны

Из-за последних ударов РФ Харьков получил серьезные повреждения критической инфраструктуры, которая обеспечивает город теплом и светом. О ситуации сообщил мэр Игорь Терехов, отметив, что восстановление будет сложным и потребует времени, пишет УНН.

Повреждения очень значительны — и это не тот случай, когда "немного подлатали и поехали дальше". Речь идет о серьезных ударах по системе, которая держит город в тепле и со светом

- говорится в сообщении.

Терехов отметил, что с каждым таким обстрелом централизованная подача тепла и электричества дается все труднее. Потому что энергетика сейчас в очень тяжелом состоянии: резервы — не бесконечны, нагрузка — пиковая, а любое новое повреждение сразу "съедает" возможности для стабилизации.

Надо понимать простую вещь: когда критическая инфраструктура бьется снова и снова, система не успевает полноценно восстанавливаться — она постоянно работает на пределе, и любой следующий удар может означать, что удерживать стабильную подачу станет еще сложнее, а восстановление — дольше и тяжелее

- добавил он.

Удар рф по Харькову: враг атакует критическую инфраструктуру, известно об одном пострадавшем17.01.26, 14:47 • 1178 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеКиев
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Игорь Терехов
Харьков