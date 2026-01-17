Атака на Запорізьку область: через ворожий обстріл у Вільнянську зникло світло - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району у Вільнянську зникло світло, виникла пожежа. Критична інфраструктура міста працює від генераторів.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про чергову атаку російських військ на Запорізький район, що відбулася в суботу. Внаслідок ворожого удару на одному з об’єктів виникла пожежа, а місто Вільнянськ залишилося без електропостачання. Про це пише УНН.
Деталі
Попри знеструмлення, критична інфраструктура міста продовжує функціонувати в автономному режимі. Котельні та система централізованого водопостачання оперативно переведені на роботу від резервних генераторів.
росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС - ГУР17.01.26, 16:47 • 3708 переглядiв
Вільнянськ знеструмлено. Котельні працюють від генераторів. Централізоване водопостачання також забезпечується резервним живленням. Усі служби працюють над відновленням
Наразі фахівці ДСНС та енергетики займаються ліквідацією пожежі та проводять ремонтні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло до домівок мешканців району.
Ворог вдруге за день атакував критичну інфраструктуру Харкова 17.01.26, 20:52 • 2512 переглядiв