Атака на Запорізьку область: через ворожий обстріл у Вільнянську зникло світло - ОВА

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про чергову атаку російських військ на Запорізький район, що відбулася в суботу. Внаслідок ворожого удару на одному з об’єктів виникла пожежа, а місто Вільнянськ залишилося без електропостачання. Про це пише УНН.

Деталі

Попри знеструмлення, критична інфраструктура міста продовжує функціонувати в автономному режимі. Котельні та система централізованого водопостачання оперативно переведені на роботу від резервних генераторів.

Вільнянськ знеструмлено. Котельні працюють від генераторів. Централізоване водопостачання також забезпечується резервним живленням. Усі служби працюють над відновленням – зазначив Іван Федоров у своєму офіційному Телеграм–каналі.

Наразі фахівці ДСНС та енергетики займаються ліквідацією пожежі та проводять ремонтні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло до домівок мешканців району.

