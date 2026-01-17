Атака на Запорізьку область: через ворожий обстріл у Вільнянську зникло світло - ОВА

$43.180.08
17 січня, 12:49 • 12499 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 20221 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 19098 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 30554 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 40931 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 35739 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 51623 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28495 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 43777 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36026 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
росіяни намагаються форсувати Сіверський Донець на Слов'янському напрямку - ДШВVideo17 січня, 11:18 • 4096 перегляди
Чоловік отримав підозру за масштабну природну пожежу на сотнях гектарів на Харківщині через недопалокPhoto17 січня, 11:29 • 3846 перегляди
Італія затримала судно з чорним металом з росії, що порушувало санкціїPhotoVideo17 січня, 12:09 • 15707 перегляди
В Україні набув чинності закон про посилення заходів безпеки у школах: що він передбачає 17 січня, 14:20 • 4752 перегляди
У всіх регіонах України 18 січня діятимуть графіки відключення світла16:25 • 6112 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 20909 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 51625 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 29719 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 61348 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 91556 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Ґренландія
Франція
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 19339 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 17233 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 15556 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 15124 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 26714 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Атака на Запорізьку область: через ворожий обстріл у Вільнянську зникло світло - ОВА

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району у Вільнянську зникло світло, виникла пожежа. Критична інфраструктура міста працює від генераторів.

Атака на Запорізьку область: через ворожий обстріл у Вільнянську зникло світло - ОВА

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про чергову атаку російських військ на Запорізький район, що відбулася в суботу. Внаслідок ворожого удару на одному з об’єктів виникла пожежа, а місто Вільнянськ залишилося без електропостачання. Про це пише УНН.

Деталі

Попри знеструмлення, критична інфраструктура міста продовжує функціонувати в автономному режимі. Котельні та система централізованого водопостачання оперативно переведені на роботу від резервних генераторів.

росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС - ГУР17.01.26, 16:47 • 3708 переглядiв

Вільнянськ знеструмлено. Котельні працюють від генераторів. Централізоване водопостачання також забезпечується резервним живленням. Усі служби працюють над відновленням

– зазначив Іван Федоров у своєму офіційному Телеграм–каналі.

Наразі фахівці ДСНС та енергетики займаються ліквідацією пожежі та проводять ремонтні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло до домівок мешканців району. 

Ворог вдруге за день атакував критичну інфраструктуру Харкова 17.01.26, 20:52 • 2512 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Запорізька область