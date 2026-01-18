Ночная атака на Харьков: в результате попадания "шахеда" погибла 20-летняя девушка, на месте работают спасатели

$43.180.08
17 января, 12:49 • 13584 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 23071 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 20987 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 32441 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 42586 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 36692 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 53398 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28802 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44232 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36238 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
В Украине вступил в силу закон об усилении мер безопасности в школах: что он предусматривает17 января, 14:20 • 6874 просмотра
россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС - ГУР17 января, 14:47 • 5444 просмотра
рф может готовить удары по объектам, обслуживающим атомные станции - Зеленский17 января, 15:40 • 4744 просмотра
Во всех регионах Украины 18 января будут действовать графики отключения света17 января, 16:25 • 8468 просмотра
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта рф17 января, 16:36 • 5330 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 22055 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 53398 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 30564 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 62230 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 92335 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Али Хаменеи
Николас Мадуро
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Франция
Гренландия
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 19956 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 17782 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 16054 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 15604 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 27187 просмотра
Отопление
Техника
Социальная сеть
Truth Social
Дипломатка

Ночная атака на Харьков: в результате попадания "шахеда" погибла 20-летняя девушка, на месте работают спасатели

Киев • УНН

 • 80 просмотра

В ночь на 18 января россияне атаковали беспилотниками Харьков. Власти города сообщают о жертвах, продолжаются поиски пострадавших

Ночная атака на Харьков: в результате попадания "шахеда" погибла 20-летняя девушка, на месте работают спасатели

В ночь на 18 января 2026 года российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Один из дронов попал в частный жилой дом в Холодногорском районе города, что привело к трагическим последствиям. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

Детали

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о первой подтвержденной жертве атаки. Спасатели продолжают разбирать завалы, поскольку число погибших может возрасти.

Есть информация об одном погибшем человеке в результате удара вражеского беспилотника по частному дому

– написал Игорь Терехов в своем Телеграм-канале.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил данные о личности погибшей и сообщил о еще одной раненой жительнице.

Погибшей женщине было 20 лет. Еще одна женщина пострадала от вражеского удара в Харькове. Медики оказывают всю необходимую помощь

– отметил Олег Синегубов.

На месте попадания вспыхнул пожар, который сейчас ликвидируют подразделения ГСЧС. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления РФ против гражданского населения.

Степан Гафтко

Война в Украине
Недвижимость
Военное положение
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Харьков