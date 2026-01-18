Ночная атака на Харьков: в результате попадания "шахеда" погибла 20-летняя девушка, на месте работают спасатели
Киев • УНН
В ночь на 18 января россияне атаковали беспилотниками Харьков. Власти города сообщают о жертвах, продолжаются поиски пострадавших
В ночь на 18 января 2026 года российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Один из дронов попал в частный жилой дом в Холодногорском районе города, что привело к трагическим последствиям. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.
Детали
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о первой подтвержденной жертве атаки. Спасатели продолжают разбирать завалы, поскольку число погибших может возрасти.
Есть информация об одном погибшем человеке в результате удара вражеского беспилотника по частному дому
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил данные о личности погибшей и сообщил о еще одной раненой жительнице.
Погибшей женщине было 20 лет. Еще одна женщина пострадала от вражеского удара в Харькове. Медики оказывают всю необходимую помощь
На месте попадания вспыхнул пожар, который сейчас ликвидируют подразделения ГСЧС. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления РФ против гражданского населения.