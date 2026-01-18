$43.180.08
Авиация рф ударила по жилому сектору в Сумах: среди раненых 7-летний ребенок, повреждено 15 домов

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Россияне 17 января нанесли авиационный удар по частному сектору Сум. Пострадали четыре человека, среди них 7-летний ребенок, повреждено 15 домов.

Авиация рф ударила по жилому сектору в Сумах: среди раненых 7-летний ребенок, повреждено 15 домов

Вечером 17 января российские войска нанесли авиационный удар по частному жилому сектору города Сумы. О последствиях атаки сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Спасатели, оперативно прибывшие на место попадания, провели обследование территории и оказали первую помощь жителям. По предварительной информации: травмированы четыре человека: три женщины и один ребенок в возрасте 7 лет. Также повреждено не менее 15 частных жилых домов.

Сотрудники ГСЧС передали пострадавших медицинским работникам для дальнейшей госпитализации. На месте происшествия продолжают работать профильные службы для ликвидации последствий авиаудара и документирования повреждений имущества граждан.

Степан Гафтко

