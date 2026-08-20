рф атакувала балістикою, знешкодили 39 з 44 ракет, 145 зі 168 дронів і дві "Бандеролі"

росія вночі атакувала Україну балістикою, зокрема "Цирконами", ще 44 ракетами, 168 дронами, двома "Бандеролями", збито або придушено 39 ракет, 145 дронів і всі "Бандеролі", повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 20 серпня (з 18:00 19 серпня) противник атакував Київщину ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії: Онікс, Циркон, Іскандер-М, С-400 із Курської, Ростовської, Брянської обл., 36 крилатими/авіаційними ракетами Х-101/Іскандер-К/Х-59 із повітряного простору Вологодської, Курської, Бєлгородської обл., 8 крилатими ракетами Калібр із Новоросійська, двома баражуючими боєприпасами "Бандероль". А також 168 ударними БпЛА типу Shahed (майже половина із них - реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

"Основний напрямок удару - Київщина", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 31 крилата ракета Х-101/Іскандер-К/Х-59, 8 крилатих ракет Калібр, два баражуючі боєприпаси "Бандероль", а також 145 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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