рф атакувала балістикою, знешкодили 39 з 44 ракет, 145 зі 168 дронів і дві "Бандеролі"

$44.700.0751.870.04
ukenru
09:44 • 15016 перегляди
У Києві кількість загиблих через масовану атаку рф зросла до 15
09:12 • 13720 перегляди
Прикордонники під час атаки рф збили крилату ракету з кулеметаPhoto
08:32 • 12952 перегляди
Держборг США вперше перевищив 40 трлн доларів - Reuters
07:23 • 19005 перегляди
Через атаки рф без світла частина Києва і 6 областей, знеструмлено лінію до ЗАЕС
06:05 • 22817 перегляди
Атака рф на поліцію в Житомирі: уже 3 загиблих, 53 постраждалихPhotoVideo
05:20 • 17637 перегляди
Жертвами масованої російської атаки на Київ стали вже 12 людейPhotoVideo
20 серпня, 04:31 • 21238 перегляди
НБУ припинив повноваження голови наглядової ради "Сенс Банку" Гладишенка
20 серпня, 01:53 • 29302 перегляди
Масована атака на Київ: щонайменше 4 загиблих і 23 постраждалихPhotoVideo
19 серпня, 22:05 • 38447 перегляди
Атака на Київ: щонайменше четверо постраждалих, пошкоджена дитяча лікарня
19 серпня, 20:59 • 37218 перегляди
"Це було варте того": один із співорганізаторів протестів на підтримку Федорова оголосив про їх завершення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+29°
6.1м/с
32%
746мм
Популярнi новини
У Броварському районі загинув чоловік через удар по промисловому об’єкту20 серпня, 01:18 • 17333 перегляди
путін знайшов позитив в українських ударах по Wildberries - ISW20 серпня, 02:27 • 15837 перегляди
20 серпня відзначають День медичного транспорту та святого Самуїла20 серпня, 03:00 • 11517 перегляди
Укрзалізниця змінила маршрути приміських поїздів до Києва після атаки20 серпня, 03:30 • 14238 перегляди
"Він з’їхав з глузду": Туск назвав божевільною ідею Моравецького про референдум щодо Шенгену20 серпня, 04:15 • 6024 перегляди
Публікації
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати19 серпня, 16:55 • 56053 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 79184 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися19 серпня, 14:55 • 67003 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 78304 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
19 серпня, 08:02 • 75234 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Пишний
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Тімур Міндіч
Актуальні місця
Україна
Одеська область
Сполучені Штати Америки
Київська область
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto19 серпня, 15:30 • 53556 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 75458 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 110781 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 114468 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 120810 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Опалення
MIM-104 Patriot
Financial Times
P-800 Oniks

рф атакувала балістикою, знешкодили 39 з 44 ракет, 145 зі 168 дронів і дві "Бандеролі"

Київ • УНН

 • 3112 перегляди

ППО знищила або придушила 39 ракет, 145 дронів і два «Бандеролі». Основним напрямком удару була Київщина.

рф атакувала балістикою, знешкодили 39 з 44 ракет, 145 зі 168 дронів і дві "Бандеролі"

росія вночі атакувала Україну балістикою, зокрема "Цирконами", ще 44 ракетами, 168 дронами, двома "Бандеролями", збито або придушено 39 ракет, 145 дронів і всі "Бандеролі", повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 20 серпня (з 18:00 19 серпня) противник атакував Київщину ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії: Онікс, Циркон, Іскандер-М, С-400 із Курської, Ростовської, Брянської обл., 36 крилатими/авіаційними ракетами Х-101/Іскандер-К/Х-59 із повітряного простору Вологодської, Курської, Бєлгородської обл., 8 крилатими ракетами Калібр із Новоросійська, двома баражуючими боєприпасами "Бандероль". А також 168 ударними БпЛА типу Shahed (майже половина із них - реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

"Основний напрямок удару - Київщина", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 31 крилата ракета Х-101/Іскандер-К/Х-59, 8 крилатих ракет Калібр, два баражуючі боєприпаси "Бандероль", а також 145 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

росія атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою, вбила 13 людей у Києві та області - Зеленський про нічну атаку рф20.08.26, 09:37 • 2464 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиївУНН-ОдесаКиївська область
Вибухи
Кібератака
Повітряна тривога
Війна в Україні
Х-101
Брянська область
Курськ
Курська область
«Калібр» (сімейство ракет)
Київська область
Повітряні сили Збройних сил України
Ракетна система С-400
Шахед-136
Х-59
Іскандер (ОТРК)
P-800 Oniks
Крим
Україна
Донецьк
Київ