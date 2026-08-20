рф атаковала баллистикой, обезврежены 39 из 44 ракет, 145 из 168 дронов и две "Бандероли"

россия ночью атаковала Украину баллистическими ракетами, в частности "Цирконами", еще 44 ракетами, 168 дронами, двумя "Бандеролями"; сбито или подавлено 39 ракет, 145 дронов и все "Бандероли", сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 20 августа (с 18:00 19 августа) противник атаковал Киевскую область ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории: "Оникс", "Циркон", "Искандер-М", С-400 из Курской, Ростовской, Брянской областей; 36 крылатыми/авиационными ракетами Х-101/"Искандер-К"/Х-59 из воздушного пространства Вологодской, Курской, Белгородской областей; 8 крылатыми ракетами "Калибр" из Новороссийска; двумя барражирующими боеприпасами "Бандероль". А также 168 ударными БПЛА типа Shahed (почти половина из них — реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Миллерово, Орёл, Приморско-Ахтарск — рф, оккупированная территория Донецкой области, Гвардейское — оккупированная территория АР Крым.

"Основное направление удара — Киевская область", — говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 31 крылатая ракета Х-101/"Искандер-К"/Х-59, 8 крылатых ракет "Калибр", два барражирующих боеприпаса "Бандероль", а также 145 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 28 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) в 2 локациях — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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