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Ворог атакував Україну 155 ударними дронами - знешкоджено 124 безпілотники та 14 "Бандеролей"

Київ • УНН

 • 176 перегляди

росія атакувала Україну 155 дронами, двома ракетами Х-59/69 і боєприпасами "Бандероль". ППО знешкодила 124 БпЛА та 14 боєприпасів.

Ворог атакував Україну 155 ударними дронами - знешкоджено 124 безпілотники та 14 "Бандеролей"

Протиповітряна оборона знешкодила 124 безпілотники та 14 реактивних баражуючих боєприпасів "Бандероль/Дань-Т", якими російська армія атакувала Україну протягом дня 10 листопада. Повітряні сили ЗС України, пише УНН.

Протягом дня 10 листопада (із 06.30 по 19.00) противник атакував Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed (97 із них — реактивні), Гербера та дронами інших типів, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря, а також S8000 Бандероль/Дань-Т

- йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 БпЛА (73 із них - реактивні) та 14 Бандероль/Дань-Т. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо

Дивізіон IRIS-T 96-ї бригади знищив понад 200 ракет і дронів, зокрема "Калібри", Х-101, Х-555, "Іскандери-К" і реактивні шахеди.

У Повітряних силах заявили про перші збиття реактивних дронів рф з турелей05.10.26, 13:13 • 10663 перегляди

Ольга Розгон

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