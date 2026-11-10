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Враг атаковал Украину 155 ударными дронами - обезврежены 124 беспилотника и 14 «Бандеролей»

Киев • УНН

 • 616 просмотра

россия атаковала Украину 155 дронами, двумя ракетами Х-59/69 и боеприпасами «Бандероль». ПВО обезвредила 124 БПЛА и 14 боеприпасов.

Враг атаковал Украину 155 ударными дронами - обезврежены 124 беспилотника и 14 «Бандеролей»

Противовоздушная оборона обезвредила 124 беспилотника и 14 реактивных барражирующих боеприпасов "Бандероль/Дань-Т", которыми российская армия атаковала Украину в течение дня 10 ноября. Воздушные силы ВС Украины, пишет УНН.

В течение дня 10 ноября (с 06:30 до 19:00) противник атаковал Украину 155 ударными БПЛА типа Shahed (97 из них — реактивные), «Гербера» и дронами других типов, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с акватории Чёрного моря, а также S8000 «Бандероль/Дань-Т»

— говорится в сообщении.

По предварительным данным, в течение указанного периода противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 БПЛА (73 из них — реактивные) и 14 «Бандероль/Дань-Т». В воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

Напомним

Дивизион IRIS-T 96-й бригады уничтожил более 200 ракет и дронов, в частности «Калибры», Х-101, Х-555, «Искандеры-К» и реактивные «Шахеды».

В Воздушных силах заявили о первых сбитиях реактивных дронов рф с турелей05.10.26, 13:13 • 10663 просмотра

Ольга Розгон

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