"Калібри", "Іскандери" та реактивні шахеди: у Генштабі показали дивізіон IRIS-T, який збив 200 цілей

Понад 200 ракет і дронів, що летіли по українських містах, так і не досягли своїх цілей - їх знищив дивізіон IRIS-T 96-ї зенітної ракетної Київської бригади Повітряного командування "Центр", передає УНН із посиланням на Генштаб.

Деталі

Як повідомили у Генштабі, серед збитих цілей дивізіону - "Калібри", ракети Х-101, Х-555, "Іскандери-К" та реактивні шахеди, якими росія щодня намагається вразити українську інфраструктуру й житлові квартали. Кожна з них означає вцілілі домівки, школи й лікарні.

Для зенітників кожна повітряна тривога означає бій, у якому рішення доводиться ухвалювати за лічені секунди. Вони цілодобово стоять на варті українського неба - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах заявили про перші збиття реактивних дронів рф з турелей