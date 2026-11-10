"Калібри", "Іскандери" та реактивні шахеди: у Генштабі показали дивізіон IRIS-T, який збив 200 цілей
Київ • УНН
Дивізіон IRIS-T 96-ї бригади знищив понад 200 ракет і дронів, зокрема "Калібри", Х-101, Х-555, "Іскандери-К" і реактивні шахеди.
Понад 200 ракет і дронів, що летіли по українських містах, так і не досягли своїх цілей - їх знищив дивізіон IRIS-T 96-ї зенітної ракетної Київської бригади Повітряного командування "Центр", передає УНН із посиланням на Генштаб.
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Як повідомили у Генштабі, серед збитих цілей дивізіону - "Калібри", ракети Х-101, Х-555, "Іскандери-К" та реактивні шахеди, якими росія щодня намагається вразити українську інфраструктуру й житлові квартали. Кожна з них означає вцілілі домівки, школи й лікарні.
Для зенітників кожна повітряна тривога означає бій, у якому рішення доводиться ухвалювати за лічені секунди. Вони цілодобово стоять на варті українського неба
У Повітряних силах заявили про перші збиття реактивних дронів рф з турелей05.10.26, 13:13 • 10659 переглядiв