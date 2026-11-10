"Калибры", "Искандеры" и реактивные «шахеды»: в Генштабе показали дивизион IRIS-T, который сбил 200 целей
Киев • УНН
Дивизион IRIS-T 96-й бригады уничтожил более 200 ракет и дронов, в частности "Калибры", Х-101, Х-555, "Искандеры-К" и реактивные «шахеды».
Более 200 ракет и дронов, летевших по украинским городам, так и не достигли своих целей — их уничтожил дивизион IRIS-T 96-й зенитной ракетной Киевской бригады Воздушного командования "Центр", передает УНН со ссылкой на Генштаб.
Детали
Как сообщили в Генштабе, среди сбитых целей дивизиона — "Калибры", ракеты Х-101, Х-555, "Искандеры-К" и реактивные шахеды, которыми россия ежедневно пытается поразить украинскую инфраструктуру и жилые кварталы. Каждая из них означает уцелевшие дома, школы и больницы.
Для зенитчиков каждая воздушная тревога означает бой, в котором решения приходится принимать за считанные секунды. Они круглосуточно стоят на страже украинского неба
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