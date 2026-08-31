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96 з 121 російського дрона знешкоджено, ракета не досягла цілі

Київ • УНН

 • 208 перегляди

росія вночі запустила по Україні ракету Х-59 і 121 дрон. ППО збила або придушила 96 безпілотників, ракету цілі не досягла.

96 з 121 російського дрона знешкоджено, ракета не досягла цілі

росія вночі випустила по Україні ракету і 121 дрон, з яких 96 збито або придушено, ракета цілі не досягла, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 31 серпня (з 18:00 30 серпня) противник атакував однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed (більшість - реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни, керована авіаційна ракета Х-59 цілі не досягла. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА.

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Юлія Шрамко

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