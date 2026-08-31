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Генштаб назвав втрати рф за добу – 1600 військових, 5 танків, 50 артсистем та інша техніка

Київ • УНН

 • 62 перегляди

За добу росія втратила близько 1600 військових, 5 танків, 50 артсистем і 2055 безпілотників. Загальні втрати особового складу рф сягнули 1 488 200 осіб.

Генштаб назвав втрати рф за добу – 1600 військових, 5 танків, 50 артсистем та інша техніка

Сили оборони України протягом минулої доби знешкодили ще близько 1 600 російських військових, а загальні втрати особового складу рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 488 200 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За добу російські війська також втратили 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 7 РСЗВ та 3 засоби протиповітряної оборони.

Найбільші добові втрати зафіксовані серед безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 055 одиниць. Загальна кількість втрачених росією БпЛА цього типу сягнула 490 402.

Втрати російської техніки

Також за минулу добу Сили оборони знищили або пошкодили 467 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 7 наземних робототехнічних комплексів і 7 одиниць спеціальної техніки.

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила 12 316 танків, 25 255 бойових броньованих машин, 48 883 артилерійські системи, 2 079 РСЗВ та 1 597 засобів ППО.

Крім того, за даними Генштабу, загальні втрати рф становлять 440 літаків, 354 гелікоптери, 5 060 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни. Дані щодо втрат уточнюються.

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Степан Гафтко

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