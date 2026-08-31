Генштаб назвал потери рф за сутки — 1600 военнослужащих, 5 танков, 50 артсистем и другая техника
Киев • УНН
За сутки Россия потеряла около 1600 военнослужащих, 5 танков, 50 артсистем и 2055 беспилотников. Общие потери личного состава рф достигли 1 488 200 человек.
Силы обороны Украины в течение прошедших суток обезвредили еще около 1 600 российских военнослужащих, а общие потери личного состава рф с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 488 200 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
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За сутки российские войска также потеряли 5 танков, 7 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, 7 РСЗО и 3 средства противовоздушной обороны.
Наибольшие суточные потери зафиксированы среди беспилотников оперативно-тактического уровня — 2 055 единиц. Общее количество потерянных Россией БПЛА этого типа достигло 490 402.
Потери российской техники
Также за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили или повредили 467 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 7 наземных робототехнических комплексов и 7 единиц специальной техники.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 12 316 танков, 25 255 боевых бронированных машин, 48 883 артиллерийские системы, 2 079 РСЗО и 1 597 средств ПВО.
Кроме того, по данным Генштаба, общие потери рф составляют 440 самолетов, 354 вертолета, 5 060 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров, а также 2 подводные лодки. Данные о потерях уточняются.
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