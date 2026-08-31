96 из 121 российского беспилотника обезврежены, ракета не достигла цели
Киев • УНН
россия ночью запустила по Украине ракету Х-59 и 121 беспилотник. ПВО сбила или подавила 96 беспилотников, ракета цели не достигла.
россия ночью выпустила по Украине ракету и 121 дрон, из которых 96 сбиты или подавлены, ракета цели не достигла, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 31 августа (с 18:00 30 августа) противник атаковал одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря, а также 121 ударным БпЛА типа Shahed (большинство — реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орёл, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 96 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны, управляемая авиационная ракета Х-59 цели не достигла. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 8 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся около десяти вражеских БпЛА.
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