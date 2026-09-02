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рф атакувала Україну 4 ракетами з балістикою, знешкоджено 141 зі 174 дронів

Київ • УНН

 • 800 перегляди

Уночі росія запустила по Україні 174 дрони й чотири ракети. ППО знищила або придушила 141 безпілотник, зафіксовано влучання на 16 локаціях, у тому числі ракет.

рф атакувала Україну 4 ракетами з балістикою, знешкоджено 141 зі 174 дронів

росія у ніч на 2 вересня випустила по Україні чотири ракети, з них дві балістичні ракети "Іскандер-М", і 174 дрони, з яких збито або придушено 141. Про знешкодження російських ракет не повідомляється, але частина ворожих засобів ураження не досягла цілей. Про це пише УНН з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ 2 вересня.

Чим атакувала росія

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 вересня (з 18:00 1 вересня) противник атакував:

  • 2 балістичними ракетами Іскандер-М з ТОТ АМ Крим;
    • 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
      • 174 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні), S8000 "Бандероль", Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

        Які основні напрямки російського удару

        Основні напрямки удару - Одещина та Київщина, повідомили у Повітряних силах.

        Як відпрацювала ППО

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль:

        • 3 S8000 "Бандероль”;
          • 138 ворожих БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера та дрони інших типів.

            "Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється", - зазначили у ПС ЗСУ.

            Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. 

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            Юлія Шрамко

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