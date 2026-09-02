рф атаковала Украину 4 ракетами с баллистикой, обезврежен 141 из 174 дронов

россия в ночь на 2 сентября выпустила по Украине четыре ракеты, из них две баллистические ракеты "Искандер-М", и 174 беспилотника, из которых были сбиты или подавлены 141. Об обезвреживании российских ракет не сообщается, однако часть вражеских средств поражения не достигла целей. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ от 2 сентября.

Чем атаковала россия

По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 сентября (с 18:00 1 сентября) противник атаковал:

2 баллистическими ракетами "Искандер-М" с временно оккупированной территории АР Крым;

2 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

174 ударными БПЛА типа Shahed (около половины — реактивные), S8000 "Бандероль", "Гербера" и беспилотниками-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, временно оккупированная территория Донецкой области, Гвардейское — временно оккупированная территория АР Крым.

Каковы основные направления российского удара

Основные направления удара — Одесская и Киевская области, сообщили в Воздушных силах.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбита/подавлена 141 цель:

3 S8000 "Бандероль”;

138 вражеских БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера" и беспилотники других типов.

"Зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА противника в 16 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 4 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация о них уточняется", — отметили в Воздушных силах ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.

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