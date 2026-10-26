Над Україною знешкодили три з 4 запущених рф ракет і 80% реактивних дронів
Київ • УНН
росія запустила по Україні 140 дронів і чотири ракети. ППО збила або придушила 112 дронів та три ракети.
росія у ніч на 26 жовтня вдарив по Україні 4 ракетами та 140 дронами. Збито або придушено три ракети і 112 дронів, у тому числі 80% реактивних. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Чим і звідки атакувала рф
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 жовтня (з 18:00 25 жовтня) противник атакував 1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П, 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з ТОТ Запорізької та Херсонської обл. та 140 ударними БпЛА типу Shahed (70 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово - рф, ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Скільки знищили
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 112 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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