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росія втратила майже 2000 військових за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

Окупанти недорахувалися майже 2000 осіб за добу 25 жовтня. Загальні втрати російської армії від початку вторгнення сягнули близько 1 580 440 військових.

росія втратила майже 2000 військових за добу - Генштаб

Протягом доби 25 жовтня ворог втратив у війні в Україні 1 990 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 26 жовтня сягнули близько 1 580 440 осіб.

Нагадаємо

Українські військові уразили об’єкти зберігання та запуску дронів, склади й пункт управління рф у Донецькій, Запорізькій областях і Криму. Удари мають знизити спроможність російських військ атакувати Україну.

У кремлі заявили, що "справа йде" до завершення війни в Україні21.10.26, 18:29 • 18295 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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