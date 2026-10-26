росія втратила майже 2000 військових за добу - Генштаб
Київ • УНН
Окупанти недорахувалися майже 2000 осіб за добу 25 жовтня. Загальні втрати російської армії від початку вторгнення сягнули близько 1 580 440 військових.
Протягом доби 25 жовтня ворог втратив у війні в Україні 1 990 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 26 жовтня сягнули близько 1 580 440 осіб.
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