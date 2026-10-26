Россия потеряла почти 2000 военнослужащих за сутки — Генштаб

В течение суток 25 октября противник потерял в войне в Украине 1 990 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

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Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 26 октября достигли около 1 580 440 человек.

Напомним

Украинские военные поразили объекты хранения и запуска дронов, склады и пункт управления рф в Донецкой, Запорожской областях и Крыму. Удары должны снизить способность российских войск атаковать Украину.

В кремле заявили, что "дело идёт" к завершению войны в Украине