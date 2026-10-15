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росія атакувала Україну 580 дронами та ракетами - знищили понад 90%

Київ • УНН

 • 2992 перегляди

Уночі росія запустила по Україні дві ракети Х-59 і 580 дронів. ППО знищила або придушила 536 безпілотників, зафіксовано влучання на 31 локації.

росія атакувала Україну 580 дронами та ракетами - знищили понад 90%

росія у ніч на 15 жовтня вдарила по Україні двома ракетами і 580 дронами. Збито або придушено 536 безпілотників (92,4%). Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Звідки і чим атакував ворог

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 15 жовтня (з 18:00 14 жовтня) противник атакував 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 з акваторії Чорного моря та 580 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Скільки знищили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 536 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Ніч під російськими ударами: які регіони України атакував ворог та що відомо про наслідки15.10.26, 07:19 • 43806 переглядiв

Юлія Шрамко

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