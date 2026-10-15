россия атаковала Украину 580 дронами и ракетами - уничтожено более 90%

россия в ночь на 15 октября нанесла по Украине удар двумя ракетами и 580 дронами. Сбиты или подавлены 536 беспилотников (92,4%). Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Откуда и чем атаковал враг

По данным ВС ВСУ, в ночь на 15 октября (с 18:00 14 октября) противник атаковал 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59 из акватории Чёрного моря и 580 ударными БПЛА типа Shahed, "Герань", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Миллерово, Шаталово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Сколько уничтожили

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 536 вражеских БПЛА типа Shahed, "Герань", дронов других типов.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 31 локации, а также падение сбитых (обломков) в 11 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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